Масочный режим в Новосибирской области продлили до июля

В Новосибирской области продлили масочный режим
Масочный режим в Новосибирской области официально продлили до 30 июня. Соответствующие изменения были внесены сегодня, 31 мая, в Постановление Губернатора и Правительства Новосибирской области
Согласно внесенным изменениям, в регионе продлен ряд мер, направленных на противодействие коронавирусу.
В частности, на территории НСО необходимо продолжать пользоваться масками на станциях и остановках, а также во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, в аптеках, магазинах и других организациях, связанных с обслуживанием, в учреждениях органов публичной власти, на вокзалах, в аэропортах и других общественных местах.
Также людям старше 65 лет и страдающим некоторыми хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, ограничить посещение мест массового скопления людей.
В апреле Верховный суд отказался отменять масочный режим в России. Его отмены добивались почти полторы тысячи человек.