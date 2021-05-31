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Масочный режим в Новосибирской области продлили до июля

В регионе продолжает действовать ряд мер по борьбе с коронавирусом

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Также продолжают действовать рекомендации по самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями

Также продолжают действовать рекомендации по самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями

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В Новосибирской области продлили масочный режим

Масочный режим в Новосибирской области официально продлили до 30 июня. Соответствующие изменения были внесены сегодня, 31 мая, в Постановление Губернатора и Правительства Новосибирской области № 127 «О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Новосибирской области».

Согласно внесенным изменениям, в регионе продлен ряд мер, направленных на противодействие коронавирусу.

В частности, на территории НСО необходимо продолжать пользоваться масками на станциях и остановках, а также во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, в аптеках, магазинах и других организациях, связанных с обслуживанием, в учреждениях органов публичной власти, на вокзалах, в аэропортах и других общественных местах.

Также людям старше 65 лет и страдающим некоторыми хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, ограничить посещение мест массового скопления людей.

В апреле Верховный суд отказался отменять масочный режим в России. Его отмены добивались почти полторы тысячи человек.

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масочный режим
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