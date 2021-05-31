Масочный режим в Новосибирской области продлили до июля

Масочный режим в Новосибирской области официально продлили до 30 июня. Соответствующие изменения были внесены сегодня, 31 мая, в Постановление Губернатора и Правительства Новосибирской области № 127 «О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Новосибирской области».



Согласно внесенным изменениям, в регионе продлен ряд мер, направленных на противодействие коронавирусу.

В частности, на территории НСО необходимо продолжать пользоваться масками на станциях и остановках, а также во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, в аптеках, магазинах и других организациях, связанных с обслуживанием, в учреждениях органов публичной власти, на вокзалах, в аэропортах и других общественных местах.