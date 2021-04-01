Верховный суд отказался отменять масочный режим в России

Верховный суд Российской Федерации отказался отменить масочный режим, введенный из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости». Коллективный иск подавали почти полторы тысячи человек, против выступили представители Роспотребнадзора и Генпрокуратуры. Часть истцов не смогла попасть на заседание Верховного суда по отмене масочного режима из-за отсутствия масок.
Представитель истцов Александр Саверский рассказал, что маски вредят здоровью людей, страдающих рядом заболеваний, негативно влияют на людей с когнитивными нарушениями и на переживших хирургическое вмешательство на лице. По его мнению, маски также дают ложное чувство безопасности, из-за чего люди могут пренебрегать другими средствами профилактики.
В удовлетворении исковых требований судья Анна Назарова отказала.
Обязательный масочный режим в России действует с ноября 2020 года: тогда Роспотребнадзор выпустил специальное постановление, ужесточающее контроль за ношением масок в общественных местах. В феврале 2021 года глава Удмуртии попытался этот режим отменить: Александр Бречалов заявил, что раз заболеваемость в республике снижается, то маски можно носить только в общественном транспорте, магазинах и такси. Впрочем, в этот же день федеральный Роспотребнадзор акцентировал, что решение о масочном режиме остается обязательным для всех и отменять его в России пока не собираются.