Как пройдет День города этом году? Мэрия Новосибирска составила программу праздника

В этом году в Новосибирске пройдут массовые мероприятия на День города. Два года до этого гулянья ограничивали из-за коронавируса. Предварительную программу и концепцию праздника обсудили сегодня на заседании оргкомитета в мэрии.

Для празднования 129-летия решили не перекрывать площадь Ленина и центральные улицы. Основные мероприятия развернутся в городских парках.