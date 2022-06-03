Как пройдет День города этом году? Мэрия Новосибирска составила программу праздника
Мероприятия пройдут в городских парках, а основной площадкой станет Михайловская набережная
В этом году в Новосибирске пройдут массовые мероприятия на День города. Два года до этого гулянья ограничивали из-за коронавируса. Предварительную программу и концепцию праздника обсудили сегодня на заседании оргкомитета в мэрии.
Для празднования 129-летия решили не перекрывать площадь Ленина и центральные улицы. Основные мероприятия развернутся в городских парках.
— Мы предлагаем концепцию празднования Дня города «Новосибирск гостеприимный». 129-летие Новосибирска мы хотим провести в новом формате, создав атмосферу праздника по всему городу. Горожане и гости смогут
В каждом районе города развернутся праздничные гулянья. В городе создали восемь команд — по одной от района, которые готовят презентацию программ в рамках Дня города.
Основной, объединяющей площадкой Дня города в этом году станет Михайловская набережная.
— В течение всего дня здесь будут представлены концертные программы, подготовленные управлением культуры, управлением молодежной политики совместно с радиостанцией «Городская волна». Завершится праздник на набережной концертом с участием звезд «МузТВ», — рассказали в пресс-службе мэрии.
В 22:45 на Михайловской набережной начнется фестиваль фейерверков «Огни родного города».
В Театральном и Первомайском скверах организуют фотозоны. На площадке у ГПНТБ пройдет выставка достижений народного хозяйства. В Нарымском сквере пройдет фестиваль «Кино на траве».
В Центральном парке планируется фестиваль «Под открытым небом». Там пройдут открытые мастер-классы музыкальной импровизации, работа интерактивной музыкальной инсталляции «Музыка новосибирского метро», пикник — психологический тренинг с применением нейрографии, игротека с настольными играми, площадка для пленэра, музыкальные этюды и интерактивы актерского мастерства на сценической зоне.
В «Березовой роще» представят программу «Активный город» с участием ТОСов, ветеранских организаций и национально-культурных автономий. На левом берегу в парках Кирова и Затулинском пройдут программы, аналогичные программе на набережной.
В Советском районе празднование состоится на площадке у ДК «Академия», в Калининском — у ДК им.
— Традиционное торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 129-летию Новосибирска, состоятся накануне Дня города, в субботу,
Все площадки хотят оформить в едином стиле, который еще разрабатывается.
О том, что в этом году День города пройдет в доковидном формате, стало известно в марте. О том, как праздник прошел в прошлом году, можно почитать здесь.