Мэрия Новосибирска готовится к празднованию Дня города в полном формате

В Новосибирске впервые с 2019 года пройдет полноформатное празднование Дня города. Также в городе проведут акцию «Бессмертный полк». На эти мероприятия и празднование Дня Победы мэрия уже выделила
— Мы планируем провести День города в полном масштабе. Как всё пройдет, зависит от эпидемиологической ситуации, — рассказала НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Информацию об аукционе на организацию праздников разместили на сайте госзакупок. По данным документации, победитель торгов должен будет поставить оборудование для мероприятий.
Для празднования потребуется сцена, декоративное оформление, ковролин, световой прибор, пульт управления, несколько видов прожекторов. Также для организации подрядчик предоставит два грузовика, манипулятор и вилочный погрузчик. Место поставки оборудования — площадь Ленина и Красный проспект, 15 (кинотеатр имени
Торги состоятся 24 марта. Подрядчик должен поставлять оборудование в период со 2 мая по
О том, что День Победы в этом году в Новосибирске отметят в полном формате, мэр Анатолий Локоть рассказал на прошлой неделе. Также стало известно, какая техника будет участвовать в параде. Как прошел праздник в 2021 году, в период коронавирусных ограничений, посмотрите в нашем фоторепортаже.