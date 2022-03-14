Мэрия Новосибирска готовится к празднованию Дня города в полном формате

О том, что День Победы в этом году в Новосибирске отметят в полном формате, мэр Анатолий Локоть рассказал на прошлой неделе. Также стало известно, какая техника будет участвовать в параде. Как прошел праздник в 2021 году, в период коронавирусных ограничений, посмотрите в нашем фоторепортаже.