«Колонну возглавит легендарный танк Т-34»: как в Новосибирске будет 9 Мая проходить парад Победы

В Новосибирске началась подготовка к проведению парада Победы, посвященного
— В местах дислокации соединений и воинских частей общевойскового объединения ЦВО из числа наиболее подготовленных военнослужащих формируются парадные расчеты, осуществляется подготовка экипажей боевых машин и военной техники, проводятся специальные тренировки личного состава по строевой подготовке со штатным оружием, — объяснили в пресс-службе ЦВО.
В колонне техники пройдут современные образцы вооружения, а возглавлять ее будет легендарный танк
Как 9 Мая отмечали в прошлом году, вы можете посмотреть здесь. Люди заполнили центр города и парки, пели, танцевали и фотографировались.