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«Колонну возглавит легендарный танк Т-34»: как в Новосибирске будет 9 Мая проходить парад Победы

Военные приступили к подготовке

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В колонне техники пройдут современные образцы вооружения, а возглавлять ее будет легендарный танк <nobr class="_">Т-34</nobr>

В колонне техники пройдут современные образцы вооружения, а возглавлять ее будет легендарный танк Т-34

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В Новосибирске началась подготовка к проведению парада Победы, посвященного 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Военные уже формируют парадные расчеты, сообщили в пресс-службе ЦВО.

— В местах дислокации соединений и воинских частей общевойскового объединения ЦВО из числа наиболее подготовленных военнослужащих формируются парадные расчеты, осуществляется подготовка экипажей боевых машин и военной техники, проводятся специальные тренировки личного состава по строевой подготовке со штатным оружием, — объяснили в пресс-службе ЦВО.

В колонне техники пройдут современные образцы вооружения, а возглавлять ее будет легендарный танк Т-34.

Как 9 Мая отмечали в прошлом году, вы можете посмотреть здесь. Люди заполнили центр города и парки, пели, танцевали и фотографировались.

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