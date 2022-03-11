Анатолий Локоть пообещал новосибирцам празднование Дня Победы с допандемийным размахом

Власти Новосибирска готовятся провести празднование 9 Мая в полном формате впервые с 2019 года. До этого посещение мероприятия было ограничено из-за коронавируса.
— Мы готовимся к полноформатному празднованию этой даты. Мы планируем открытие стелы на площади Калинина, но к 9 мая не успеем, но в течение года должны это сделать. Мы готовимся к параду, к участию новосибирцев в этих акциях. Весь набор подготовки к дате мы выполняем, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции 11 марта.
Глава города также сообщил, что в этом году в 75 раз пройдет эстафета памяти маршала Александра Покрышкина.
Ранее военные сообщили о начале подготовки к параду в Новосибирске. Рассказываем, какую технику на нем покажут. На 20 самых ярких снимков с парада 2020 года вы можете посмотреть в нашем фоторепортаже.