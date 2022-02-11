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Благоустройство площади Калинина закончат осенью 2022 года

Уже в сентябре там установят стелу

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Раньше в центре площади стояла елка

Раньше в центре площади стояла елка

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Благоустройство площади Калинина полностью закончат до конца сентября 2022 года. К этому времени установят стелу «Новосибирск — город трудовой доблести». Часть работ будет завершена до мая. Об этом сообщил вице-мэр, начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев во время отчета в мэрии.

— Работы по проекту благоустройства площади Калинина сейчас ведутся и будут по проекту стелы. Работы будут завершены с проектами объектов до мая 2022 года. Фактически дальше заказываем стелу, ведем работы по формированию фундамента, основания для размещения на площади Калинина и ведем работы по благоустройству площади Калинина, — сообщил Алексей Кондратьев.

Проект благоустройства площади Калинина представили в октябре 2021 года. По проекту, в центр площади перенесут стелу высотой 30 метров.

В июле 2020 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил новосибирцам выбрать место для стелы «Город трудовой доблести». О присвоении Новосибирску этого почетного звания стало известно после завершения голосования по поправкам к Конституции. Тогда же в городе отгремел праздничный салют, посвященный новому званию.

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