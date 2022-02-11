Благоустройство площади Калинина закончат осенью 2022 года

Благоустройство площади Калинина полностью закончат до конца сентября 2022 года. К этому времени установят стелу «Новосибирск — город трудовой доблести». Часть работ будет завершена до мая. Об этом сообщил вице-мэр, начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев во время отчета в мэрии.

— Работы по проекту благоустройства площади Калинина сейчас ведутся и будут по проекту стелы. Работы будут завершены с проектами объектов до мая 2022 года . Фактически дальше заказываем стелу, ведем работы по формированию фундамента, основания для размещения на площади Калинина и ведем работы по благоустройству площади Калинина, — сообщил Алексей Кондратьев.