Благоустройство площади Калинина закончат осенью 2022 года

Благоустройство площади Калинина полностью закончат до конца сентября
— Работы по проекту благоустройства площади Калинина сейчас ведутся и будут по проекту стелы. Работы будут завершены с проектами объектов до мая
Проект благоустройства площади Калинина представили в октябре
В июле 2020 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил новосибирцам выбрать место для стелы «Город трудовой доблести». О присвоении Новосибирску этого почетного звания стало известно после завершения голосования по поправкам к Конституции. Тогда же в городе отгремел праздничный салют, посвященный новому званию.