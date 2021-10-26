Как изменится площадь Калинина из-за стелы: показываем проект (там уберут парковки и сделают зоны отдыха)

В Новосибирске на площади Калинина уберут несколько парковок
В Новосибирске представлен проект благоустройства площади Калинина. Его показал главный архитектор города Александр Ложкин на аппаратном совещании в мэрии.
— Практически не меняем конфигурацию. Делаем две благоустроенные площадки, ликвидируя парковки. Сама стела разработана «Российским военно-историческим обществом». Она представляет собой классический 4-гранный штык. Две из них — из нержавеющей стали, две — из матового стекла с подсветкой. Фотографии военных лет будут нанесены на сталь, — рассказал архитектор.
Высота стелы — 30 метров. Она будет самой высокой в России. При этом когда именно будет готова проектно-сметная документация, до сих пор неизвестно. Благоустройство заденет не только саму площадь, но и прилегающие к ней улицы.
— Планируем вовлечь в проект застройщиков, которые строят здесь, чтобы улицу Перевозчикова сделать за их средства, — добавил Александр Ложкин.
На площади также сделают велодорожку, а улицу Перевозчикова хотят сделать односторонней.
В июле 2020 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил новосибирцам выбрать место для стелы «Город трудовой доблести». О присвоении Новосибирску этого почетного звания стало известно после завершения голосования по поправкам к Конституции. Тогда же в городе отгремел праздничный салют, посвященный новому званию.
В августе власти завершили опрос новосибирцев по выбору места для стелы. Большинство участников голосования решили, что памятный знак должен стоять на площади Калинина.
Краевед Константин Голодяев писал колонку на НГС о том, почему город заслуживает большего, чем просто памятный камень. Подробнее — в материале.