Как изменится площадь Калинина из-за стелы: показываем проект (там уберут парковки и сделают зоны отдыха)

В Новосибирске представлен проект благоустройства площади Калинина. Его показал главный архитектор города Александр Ложкин на аппаратном совещании в мэрии.

— Практически не меняем конфигурацию. Делаем две благоустроенные площадки, ликвидируя парковки. Сама стела разработана «Российским военно-историческим обществом». Она представляет собой классический 4-гранный штык. Две из них — из нержавеющей стали, две — из матового стекла с подсветкой. Фотографии военных лет будут нанесены на сталь, — рассказал архитектор.