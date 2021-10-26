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Как изменится площадь Калинина из-за стелы: показываем проект (там уберут парковки и сделают зоны отдыха)

Сейчас документы проходят финальную доработку

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Когда именно будет готова проектно-сметная документация на стелу, до сих пор неизвестно

Когда именно будет готова проектно-сметная документация на стелу, до сих пор неизвестно

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В Новосибирске на площади Калинина уберут несколько парковок

В Новосибирске представлен проект благоустройства площади Калинина. Его показал главный архитектор города Александр Ложкин на аппаратном совещании в мэрии.

— Практически не меняем конфигурацию. Делаем две благоустроенные площадки, ликвидируя парковки. Сама стела разработана «Российским военно-историческим обществом». Она представляет собой классический 4-гранный штык. Две из них — из нержавеющей стали, две — из матового стекла с подсветкой. Фотографии военных лет будут нанесены на сталь, — рассказал архитектор.

Высота стелы — 30 метров. Она будет самой высокой в России. При этом когда именно будет готова проектно-сметная документация, до сих пор неизвестно. Благоустройство заденет не только саму площадь, но и прилегающие к ней улицы.

— Планируем вовлечь в проект застройщиков, которые строят здесь, чтобы улицу Перевозчикова сделать за их средства, — добавил Александр Ложкин.

На площади также сделают велодорожку, а улицу Перевозчикова хотят сделать односторонней.

Оранжевым выделены места ликвидации парковок

Оранжевым выделены места ликвидации парковок

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Площадь ждет озеленение

Площадь ждет озеленение

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Высота стелы будет 30 метров

Высота стелы будет 30 метров

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Вместо парковок будут благоустроенные зоны

Вместо парковок будут благоустроенные зоны

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Ранее главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин выдвинул <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2020/10/01/69489481/" class="_" target="_blank">идею сделать пешеходной улицу Перевозчикова</a> рядом с площадью Калинина. Сейчас идет речь об организации одностороннего движения

Ранее главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин выдвинул идею сделать пешеходной улицу Перевозчикова рядом с площадью Калинина. Сейчас идет речь об организации одностороннего движения

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В июле 2020 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил новосибирцам выбрать место для стелы «Город трудовой доблести». О присвоении Новосибирску этого почетного звания стало известно после завершения голосования по поправкам к Конституции. Тогда же в городе отгремел праздничный салют, посвященный новому званию.

В августе власти завершили опрос новосибирцев по выбору места для стелы. Большинство участников голосования решили, что памятный знак должен стоять на площади Калинина.

Краевед Константин Голодяев писал колонку на НГС о том, почему город заслуживает большего, чем просто памятный камень. Подробнее — в материале.

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площадь Калинина«Город трудовой доблести»
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