Главный архитектор Новосибирска объявил о желании сделать пешеходную улицу рядом с площадью Калинина

Улицу возле площади Калинина в Новосибирске хотят сделать пешеходной
Главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин выдвинул идею сделать пешеходной улицу Перевозчикова рядом с площадью Калинина. Об этом он сообщил на встрече с депутатами.
— Пока никакого проекта нет. Есть предложение рассмотреть этот вариант, — пояснил Александр Ложкин корреспонденту НГС.
По его словам, такие предложения поступали в мэрию и в администрацию района как от жителей, так и от предпринимателей. Сейчас идею будут продумывать — в том числе исследовать транспортные потоки, смотреть, как обеспечить подъезд к домам, которые находятся рядом.
Улица Перевозчикова примыкает к площади Калинина и заканчивается на пересечении с улицей Дачной.
— Во-первых, в том направлении Ботанический жилмассив огромный. И улица Перевозчикова — это такая естественная связь всего этого жилого массива со станцией метро, с площадью Калинина, — объяснил Александр Ложкин выбор кандидата на пешеходную зону — Во-вторых, в свое время, когда разрабатывали концепцию общественных озелененных пространств, там у нас складывается такой коридор: улица Перевозчикова, Бульварный переулок, который сейчас строится. Дальше Тимирязевский сквер. Поэтому получается такая связь площади Калинина с дендропарком, с зоопарком.
По словам главного архитектора, в ближайшее время власти города будет плотно заниматься площадью Калинина, так как там появится стела «Город трудовой доблести». Поэтому пешеходная улица Перевозчикова, на его взгляд, будет там вполне уместна.
Два года назад власти на время сделали пешеходной улицу Ленина. Пока идея оставить эту улицу для пешеходов насовсем не увенчалась успехом, так как местные жители выступили против.