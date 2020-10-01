Главный архитектор Новосибирска объявил о желании сделать пешеходную улицу рядом с площадью Калинина

Главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин выдвинул идею сделать пешеходной улицу Перевозчикова рядом с площадью Калинина. Об этом он сообщил на встрече с депутатами.



— Пока никакого проекта нет. Есть предложение рассмотреть этот вариант, — пояснил Александр Ложкин корреспонденту НГС.



По его словам, такие предложения поступали в мэрию и в администрацию района как от жителей, так и от предпринимателей. Сейчас идею будут продумывать — в том числе исследовать транспортные потоки, смотреть, как обеспечить подъезд к домам, которые находятся рядом.

