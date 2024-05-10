Отец пятерых детей из Омска получил микроинсульт на передовой — сослуживцы спасли его из зоны боя

Вадим (имя изменено) пошел добровольцем на СВО в декабре 2023 года. Он не годен к военной службе, и в военнике у него написана категория Д. Но Вадим хотел помочь ребятам на спецоперации и попросился работать в тылу. В родном Омске ему пообещали, что там он будет трудиться на стройке. Но по прибытии к месту назначения Вадима отправили на передовую. Через два месяца в боях у него случился микроинсульт, а сейчас его супруга Тамара пытается вернуть мужа домой — к их троим детям. Подробности — в материале NGS55.RU.
Многодетный отец
В 2003 году Вадим был в армии. Его забрали в 18 лет, он успел отслужить год, но здоровье стало подводить. Начались проблемы с сердцем. Ему поставили диагноз и уволили из Вооруженных сил РФ. После этого в течение года он был на инвалидности и под наблюдением врачей. Список его диагнозов из этических соображений мы не публикуем.
Сейчас Вадиму 38 лет. У него пятеро детей. Последние три ребенка появились в браке с Тамарой, которая и обратилась в нашу редакцию. Супруг был фермером и подрабатывал в такси, пока не решился пойти на спецоперацию добровольцем. Оружие в руки брать не планировал, ведь здоровье ему не позволяло служить в армии. Рассчитывал быть полезным в тылу. С этим согласились в призывном пункте. Сказали, что работать он будет на стройке. Вадим подписал контракт, попрощался с женой, детьми и уехал. А в первый же день на территории спецоперации был направлен на передовую. Так герой этой публикации стал разведчиком.
Два месяца Вадим был на передовой. За взятие одной из территорий получил медаль «За отвагу». Но больное сердце дало о себе знать. У бойца случился микроинсульт. Сослуживцы вытащили его из зоны боя и довели Вадима до укрытия. Там он отлеживался три дня. Пришло новое боевое задание, но омич отказался, потому что не мог даже полноценно двигаться. Он написал объяснительную и заодно рапорт на проведение военно-врачебной комиссии. Командир войсковой части дал направление на обследование в Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
В распоряжении редакции NGS55.RU есть все медицинские документы Вадима. В частности, в справке от 27 февраля 2024 года указано, что у омича подтверждена категория Д, а здоровье не позволяет вести дальше военную службу.
«Подлежит обследованию и лечению в условиях специализированного отделения вышестоящей военно-медицинской организации с последующим освидетельствованием», — написано в заключении военно-врачебной комиссии от 7 марта.
На этом будто всё закончилось. С тех пор Вадим ждет в медроте, когда его переведут в вышестоящую медицинскую организацию. С момента микроинсульта выплаты поступать перестали. Сейчас омич получает обычную зарплату в 25 тысяч.
С каждым днем всё хуже
По словам жены Вадима Тамары, ему становится всё хуже с каждым днем. Мужчине выписали немало препаратов, но взять их негде:
— У него нет-нет и опять сердечко хватает. Ему дают таблеточку под язык, и всё, и на улицу выводят. С каждым днем всё хуже и хуже. Вес теряет прям. Голова болит. Жалуется, что такие головные боли, что невозможно ожидать. Кровь из носа идет. Говорит, что ходить больно, так как суставы дают о себе знать.
Тамара обращалась в Министерство обороны РФ, в Военную прокуратуру РФ, к губернатору Омской области, в приемную президента РФ. Ответов пока не было, только сообщения о принятом заявлении.
Вадим может звонить только раз в неделю. Тамара просит использовать именно видеосвязь, чтобы видеть мужа. К таким разговорам присоединяются и дети — сейчас им 9, 6 лет и 4 года. Они знают, что папа уехал защищать Родину.
— У Вадима есть все шансы уволиться с военной службы. Поскольку при наличии его заболеваний, в частности с сердцем, его вообще не должны были допустить к военной службе. Он должен быть уволен, — прокомментировала нанятый семьей юрист Анна Коркина.