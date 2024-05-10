Отец пятерых детей из Омска получил микроинсульт на передовой — сослуживцы спасли его из зоны боя

Вадим хотел работать в тылу Источник: предоставлено супругой героя











Вадим (имя изменено) пошел добровольцем на СВО в декабре 2023 года. Он не годен к военной службе, и в военнике у него написана категория Д. Но Вадим хотел помочь ребятам на спецоперации и попросился работать в тылу. В родном Омске ему пообещали, что там он будет трудиться на стройке. Но по прибытии к месту назначения Вадима отправили на передовую. Через два месяца в боях у него случился микроинсульт, а сейчас его супруга Тамара пытается вернуть мужа домой — к их троим детям. Подробности — в материале NGS55.RU.



Многодетный отец

В 2003 году Вадим был в армии. Его забрали в 18 лет, он успел отслужить год, но здоровье стало подводить. Начались проблемы с сердцем. Ему поставили диагноз и уволили из Вооруженных сил РФ. После этого в течение года он был на инвалидности и под наблюдением врачей. Список его диагнозов из этических соображений мы не публикуем.



Сейчас Вадиму 38 лет. У него пятеро детей. Последние три ребенка появились в браке с Тамарой, которая и обратилась в нашу редакцию. Супруг был фермером и подрабатывал в такси, пока не решился пойти на спецоперацию добровольцем. Оружие в руки брать не планировал, ведь здоровье ему не позволяло служить в армии. Рассчитывал быть полезным в тылу. С этим согласились в призывном пункте. Сказали, что работать он будет на стройке. Вадим подписал контракт, попрощался с женой, детьми и уехал. А в первый же день на территории спецоперации был направлен на передовую. Так герой этой публикации стал разведчиком.

Медаль Вадима Источник: предоставлено супругой героя











Два месяца Вадим был на передовой. За взятие одной из территорий получил медаль «За отвагу». Но больное сердце дало о себе знать. У бойца случился микроинсульт. Сослуживцы вытащили его из зоны боя и довели Вадима до укрытия. Там он отлеживался три дня. Пришло новое боевое задание, но омич отказался, потому что не мог даже полноценно двигаться. Он написал объяснительную и заодно рапорт на проведение военно-врачебной комиссии. Командир войсковой части дал направление на обследование в Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.



В распоряжении редакции NGS55.RU есть все медицинские документы Вадима. В частности, в справке от 27 февраля 2024 года указано, что у омича подтверждена категория Д, а здоровье не позволяет вести дальше военную службу.



«Подлежит обследованию и лечению в условиях специализированного отделения вышестоящей военно-медицинской организации с последующим освидетельствованием», — написано в заключении военно-врачебной комиссии от 7 марта.



На этом будто всё закончилось. С тех пор Вадим ждет в медроте, когда его переведут в вышестоящую медицинскую организацию. С момента микроинсульта выплаты поступать перестали. Сейчас омич получает обычную зарплату в 25 тысяч.

Вадим по-прежнему не годен к военной службе Источник: предоставлено супругой героя











С каждым днем всё хуже

По словам жены Вадима Тамары, ему становится всё хуже с каждым днем. Мужчине выписали немало препаратов, но взять их негде:



— У него нет-нет и опять сердечко хватает. Ему дают таблеточку под язык, и всё, и на улицу выводят. С каждым днем всё хуже и хуже. Вес теряет прям. Голова болит. Жалуется, что такие головные боли, что невозможно ожидать. Кровь из носа идет. Говорит, что ходить больно, так как суставы дают о себе знать.



Тамара обращалась в Министерство обороны РФ, в Военную прокуратуру РФ, к губернатору Омской области, в приемную президента РФ. Ответов пока не было, только сообщения о принятом заявлении.



Вадим может звонить только раз в неделю. Тамара просит использовать именно видеосвязь, чтобы видеть мужа. К таким разговорам присоединяются и дети — сейчас им 9, 6 лет и 4 года. Они знают, что папа уехал защищать Родину.

