Новосибирское метро будет работать на час дольше в День города
В этом году на праздник пройдут массовые мероприятия
Метро в Новосибирске изменит график работы в День города, который ждет жителей на следующих выходных
— 26 июня МУП «Новосибирский метрополитен» продляет время работы по обслуживанию пассажиров до 1 часа 00 минут 27 июня, — передает пресс-центр мэрии Новосибирска.
В этом году в Новосибирске пройдут массовые мероприятия на День города. Два года до этого гулянья ограничивали из-за коронавируса. Программу праздника мы публиковали здесь.
О том, что в этом году День города пройдет в доковидном формате, стало известно в марте. Как праздник прошел в прошлом году, можно почитать здесь.