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Новосибирское метро будет работать на час дольше в День города

В этом году на праздник пройдут массовые мероприятия

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Метро будет работать до часу ночи

Метро будет работать до часу ночи

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Метро в Новосибирске изменит график работы в День города, который ждет жителей на следующих выходных

— 26 июня МУП «Новосибирский метрополитен» продляет время работы по обслуживанию пассажиров до 1 часа 00 минут 27 июня, — передает пресс-центр мэрии Новосибирска.

В этом году в Новосибирске пройдут массовые мероприятия на День города. Два года до этого гулянья ограничивали из-за коронавируса. Программу праздника мы публиковали здесь.

О том, что в этом году День города пройдет в доковидном формате, стало известно в марте. Как праздник прошел в прошлом году, можно почитать здесь.

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