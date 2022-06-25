Как будут работать электрички и метро в День города — показываем в одной картинке
Метро закроется на час позже, чем обычно, из-за фейерверка на набережной
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В День города, 26 июня, новосибирское метро будет работать до часа ночи.
Но все входы и выходы со станции метро «Речной вокзал» будут закрыты с 22:00 до 23:40.
Минтранс совместно с РЖД запускает дополнительные электрички, чтобы люди смогли разъехаться после праздников:
- № 6669 Новосибирск — Бердск, отправление со станции Новосибирск-Главный в 23:10, прибытие на станцию Бердск в 00:11;
- № 6529 Новосибирск — Издревая, отправление со станции Новосибирск-Главный в 23:20, прибытие на станцию Издревая в 00:06;
- № 7305 Новосибирск — Пригородный Простор, отправление со станции Новосибирск-Главный в 23:23, прибытие на остановочную платформу Пригородный Простор в 23:55.
Смотреть салют с Октябрьского моста не получится — движение по нему перекроют с 22:45 до 23:30.
День города в Новосибирске будут праздновать два дня — список событий можно посмотреть в трех картинках.