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День города — 2022Подробности

Как будут работать электрички и метро в День города — показываем в одной картинке

Метро закроется на час позже, чем обычно, из-за фейерверка на набережной

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На время фейерверка вход на станцию «Речной вокзал» будет запрещен

На время фейерверка вход на станцию «Речной вокзал» будет запрещен

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В День города, 26 июня, новосибирское метро будет работать до часа ночи.

Но все входы и выходы со станции метро «Речной вокзал» будут закрыты с 22:00 до 23:40.

В День города изменится работа общественного транспорта

В День города изменится работа общественного транспорта

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Минтранс совместно с РЖД запускает дополнительные электрички, чтобы люди смогли разъехаться после праздников:

  • № 6669 Новосибирск — Бердск, отправление со станции Новосибирск-Главный в 23:10, прибытие на станцию Бердск в 00:11;
  • № 6529 Новосибирск — Издревая, отправление со станции Новосибирск-Главный в 23:20, прибытие на станцию Издревая в 00:06;
  • № 7305 Новосибирск — Пригородный Простор, отправление со станции Новосибирск-Главный в 23:23, прибытие на остановочную платформу Пригородный Простор в 23:55.

Смотреть салют с Октябрьского моста не получится — движение по нему перекроют с 22:45 до 23:30.

День города в Новосибирске будут праздновать два дня — список событий можно посмотреть в трех картинках.

День городаобщественный транспорт
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