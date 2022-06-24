Где нельзя будет проехать и поставить машину в День города: показываем карту

26 июня, в День города, на нескольких улицах ограничат движение автомобилей. В пресс-центре мэрии уточнили, что ограничения не распространяются на общественный транспорт.



С 08:00 до 23:30 движение ограничат на участках: по техническому проезду на участке от площади Инженера Будагова до парковки у здания на ул. Обской, 2; по техническому проезду на участке от дома № 4 на ул. Добролюбова до Михайловской набережной.