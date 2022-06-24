Где нельзя будет проехать и поставить машину в День города: показываем карту
Вечером перекроют Октябрьский мост и подъездные пути
26 июня, в День города, на нескольких улицах ограничат движение автомобилей. В пресс-центре мэрии уточнили, что ограничения не распространяются на общественный транспорт.
С 08:00 до 23:30 движение ограничат на участках: по техническому проезду на участке от площади Инженера Будагова до парковки у здания на ул. Обской, 2; по техническому проезду на участке от дома
С 22.00 до 23.30: по ул. Восход на участке от ул. Кирова до ул. Зыряновской; по Октябрьскому мосту на участке от дорожных развязок с ул. Зыряновской до площади имени Профессора Лыщинского; по проспекту Карла Маркса на участке от ул. Ватутина до площади имени Профессора Лыщинского; по ул. Немировича-Данченко на участке от ул. Ватутина до площади имени Профессора Лыщинского; по ул. Блюхера на участке от ул. Котовского до площади имени Профессора Лыщинского; по эстакаде на площади Инженера Будагова (с исключением въезда с Красного проспекта и с ул. Большевистской).
Смотрим, как это будет выглядеть, на карте.
В нескольких местах будет запрещена парковка:
С 06:00 до 19.00: перед зданием
СЮЖЕТ
С 08:00 до 23.30: на техническом проезде на участке от площади Инженера Будагова до парковки у здания на ул. Обской, 2; на техническом проезде на участке от дома
С 21:00 до 23.30: по ул. Восход на участке от ул. Кирова до ул. Зыряновской; по Октябрьскому мосту на участке от дорожных развязок с ул. Зыряновской до площади имени Профессора Лыщинского; по проспекту Карла Маркса на участке от ул. Ватутина до площади имени Профессора Лыщинского; по ул. Немировича-Данченко на участке от ул. Ватутина до площади имени Профессора Лыщинского; по ул. Блюхера на участке от ул. Котовского до площади имени Профессора Лыщинского; по эстакаде на площади Инженера Будагова (с исключением въезда с Красного проспекта и с ул. Большевистской).
Но продлится работа общественного транспорта — метро будет ходить до часа ночи, дополнительные электрички развезут горожан после 23:00.