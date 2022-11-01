«Грозились увольнениями»: бюджетников попросили прийти на открытие стелы на площади Калинина
В мэрии уверяют, что участие добровольное
Сотрудники районных администраций получили письма с просьбой прийти на митинг в честь открытия стелы «Новосибирск — город трудовой доблести» 3 ноября. Мероприятие пройдет в нерабочее время. В пресс-службе мэра сообщили, что участие добровольное.
Открытие стелы «Новосибирск — город трудовой доблести» запланировано на вечер 3 ноября. К мероприятию активно готовятся, а на сайте мэрии регулярно появляются анонсы. Во вторник, 1 ноября, мэр города Анатолий Локоть ещё раз напомнил о нем на оперативном совещании у губернатора:
— Мероприятие будет проходить в форме митинга. В 19:00 начало. Это федерального значения [мероприятие], в соответствии с указом президента, федеральным законом, приглашаю всех принять участие, — сказал Анатолий Локоть.
Приглашают на событие, в частности, и сотрудников администраций. Письмо с просьбой прийти на митинг в честь открытия получили сотрудники администрации Дзержинского района. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница. Она также приложила фото письма.
— В целях создания массовки в день открытия стелы определенной категории сотрудников мэрии Новосибирска и всех районных администраций города было приказано в свое личное, нерабочее время присутствовать на открытии стелы. Грозились увольнениями, — рассказала девушка.
По ее словам, об увольнении в случае отказа главы администрации говорили устно, никаких приказов или распоряжений не выходило. Кроме Дзержинского района, по ее словам, подобные просьбы звучали в Центральном и Железнодорожном районах.
В письме, которое получили сотрудники, их «убедительно просят» не планировать ничего на вечер 3 ноября.
— Каждому району поставлена задача — квота на 1200–1500 человек, — написала в редакцию НГС ещё одна читательница.
В администрации Дзержинского района НГС отказались давать комментарии по телефону. В пресс-службе мэра сообщили, что участие в митинге добровольное:
— Никого к участию не принуждают, но, действительно, районные администрации занимаются оповещением о проведении данного мероприятия и организацией. Никакого принуждения не должно и не может быть, — сказали в пресс-службе.
— То есть, люди в праве не идти, если они не хотят?
— Участие, конечно же, добровольное. Администрация здесь информирует и проводит организационную работу по проведению мероприятия, — подчеркнули в пресс-службе.
Информацию о том, что каждому району необходимо обеспечить присутствие 1200–1500 человек также не подтвердили.
Мэр Новосибирска предложил выбрать место для стелы в 2020 году. О присвоении Новосибирску звания города трудовой доблести стало известно после завершения голосования по поправкам к Конституции.
Краевед Константин Голодяев писал колонку на НГС о том, почему город заслуживает большего, чем просто памятный камень. Подробнее — в материале.
Стелу решили установить на площади Калинина. В июне 2022 года ее начали монтировать. Из бюджета региона на установку выделили 100 миллионов рублей, из бюджета города — 49 миллионов. Из-за работ по установке стелы на площади Калинина запретили парковаться.
Открытие запланировано на 3 ноября — в этот день перекроют некоторые улицы, а общественный транспорт поменяет схему движения.