«Грозились увольнениями»: бюджетников попросили прийти на открытие стелы на площади Калинина

— Мероприятие будет проходить в форме митинга. В 19:00 начало. Это федерального значения [мероприятие], в соответствии с указом президента, федеральным законом, приглашаю всех принять участие, — сказал Анатолий Локоть.

Приглашают на событие, в частности, и сотрудников администраций. Письмо с просьбой прийти на митинг в честь открытия получили сотрудники администрации Дзержинского района. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница. Она также приложила фото письма.

— В целях создания массовки в день открытия стелы определенной категории сотрудников мэрии Новосибирска и всех районных администраций города было приказано в свое личное, нерабочее время присутствовать на открытии стелы. Грозились увольнениями, — рассказала девушка.