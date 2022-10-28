30 маршрутов изменят схему движения 3 ноября в Новосибирске — с чем это связано

№ 5 «Ул. Дюканова — Пос. Северный» — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Крылова до ул. Каунасской: Красный проспект, ул. Гоголя, ул. Ипподромская, ул. Танковая, ул. Дуси Ковальчук, ул. Залесского, ул. Даргомыжского, далее — по действующей схеме;



№ 13 «Автопорт "Калининский" — Ключ-Камышенское плато» — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Бардина до ул. Достоевского: ул. Богдана Хмельницкого, ул. Танковая, ул. Ипподромская, ул. Писарева, Красный проспект, далее — по действующей схеме;