На площади Калинина начали работать эвакуаторы
С 17 июня там нельзя парковаться
Утром 1 июля на площади Калинина в Новосибирске заметили работу эвакуаторов — парковаться там запретили две недели назад.
— На площади Калинина на кольце запретили парковку. Работают эвакуаторы, три штуки, — рассказал Никита. Он уточнил, что при нем с площади забрали 3 машины.
НГС направил запрос в ГИБДД Новосибирска, однако в течение дня в ведомстве не смогли предоставить комментарий.
Запрет на парковку на площади Калинина действует с 17 июня. На площади установили дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и таблички 8.24 «Работает эвакуатор». Это связано с установкой стелы «Новосибирск — город трудовой доблести».
В марте со ссылкой на пресс-центр мэрии мы сообщали, что на площади Калинина ликвидируют не все парковки. Напротив дома на Красном проспекте, 157 планируют организовать смотровую площадку с остановочными карманами для экскурсионных автобусов. У зданий на Красном проспекте, 157/1 и 159 парковки сохранят, но их форма изменится из-за того, что рядом сделают велосипедную дорожку.
О присвоении Новосибирску звания «Город трудовой доблести» стало известно после завершения голосования по поправкам к Конституции. Тогда же в городе отгремел праздничный салют, посвященный этому событию.
Сейчас на площади идет подготовка к установке стелы.