На площади Калинина начали работать эвакуаторы

Утром 1 июля на площади Калинина в Новосибирске заметили работу эвакуаторов — парковаться там запретили две недели назад.

— На площади Калинина на кольце запретили парковку. Работают эвакуаторы, три штуки, — рассказал Никита. Он уточнил, что при нем с площади забрали 3 машины.

НГС направил запрос в ГИБДД Новосибирска, однако в течение дня в ведомстве не смогли предоставить комментарий.