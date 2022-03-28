Какие парковки уберут с площади Калинина, а какие оставят — смотрим на карте

Мэрия Новосибирска назвала срок ликвидации парковок на кольце площади Калинина. Благоустройство выполнят с
Напротив дома на Красном проспекте, 157 планируют организовать смотровую площадку с остановочными карманами для экскурсионных автобусов. У зданий на Красном проспекте, 157/1 и 159 парковки сохранят, но его форма изменится из-за того, что рядом сделают велосипедную дорожку.
На участке напротив зданий на улице Дуси Ковальчук, 179/2 парковку полностью ликвидируют. На ее месте будет озелененный островок отдыха для разделения пешеходных потоков.
Автомобили смогут парковаться на Красном проспекте и улице Дуси Ковальчук, где это не запрещено правилами дорожного движения.
В этом году на площади Калинина установят стелу «Город трудовой доблести». Ранее мэрия показала проект благоустройства этого кольца. Посмотрите на него в нашем материале.