«Серьезно затрудняют движение и портят облик»: мэр поручил убрать парковки с площади Калинина

В Новосибирске планируют организовать движение на площади Калинина без парковочных мест. В этом году там также установят стелу «Город трудовой доблести».
— Считаю правильным проработать вариант организации движения без парковочного пространства, которое серьезно затрудняет движение и портит облик площади Калинина. Поручаю в срок до середины апреля проработать варианты с ГИБДД. Парковочное пространство, которое там существует, надо убирать, оно мешает, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть
По словам вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, стелу для площади Калинина закажут
Ранее мэрия показала, как изменится площадь Калинина после благоустройства и установки стелы. Посмотрите на это на эскизах. Тогда уже сообщалось, что парковки с площади планируется убрать.
В прошлом году парковочные места убрали на Вокзальной магистрали. Корреспондент НГС поговорил с представителями бизнеса, которые работают на этой улице. Они рассказали, как отнеслись к такому решению.