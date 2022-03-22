22 марта вторник
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 3/10
usd 104.68
eur 115.60
Тема дняОткрылась альтернатива IKEA
Все новости
Все новости

«Серьезно затрудняют движение и портят облик»: мэр поручил убрать парковки с площади Калинина

Грядущим летом в этой части города проведут благоустройство

431
14Обсудить

Поделиться

До середины апреля чиновники с ГИБДД будут прорабатывать вариант организации дорожного движения

До середины апреля чиновники с ГИБДД будут прорабатывать вариант организации дорожного движения

Поделиться

В Новосибирске планируют организовать движение на площади Калинина без парковочных мест. В этом году там также установят стелу «Город трудовой доблести».

— Считаю правильным проработать вариант организации движения без парковочного пространства, которое серьезно затрудняет движение и портит облик площади Калинина. Поручаю в срок до середины апреля проработать варианты с ГИБДД. Парковочное пространство, которое там существует, надо убирать, оно мешает, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть 22 марта во время аппаратного совещания.

По данным сайта 2ГИС, на площади Калинина находится четыре парковки

По данным сайта 2ГИС, на площади Калинина находится четыре парковки

Поделиться

По словам вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, стелу для площади Калинина закажут 15 мая, а изготовление завершат к 1 августа. Ее будут устанавливать до 30 сентября, благоустройство вокруг выполнят до 1 ноября. Открытие стелы назначено на 3 ноября.

Ранее мэрия показала, как изменится площадь Калинина после благоустройства и установки стелы. Посмотрите на это на эскизах. Тогда уже сообщалось, что парковки с площади планируется убрать.

В прошлом году парковочные места убрали на Вокзальной магистрали. Корреспондент НГС поговорил с представителями бизнеса, которые работают на этой улице. Они рассказали, как отнеслись к такому решению.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ГИБДДблагоустройствопарковкиплощадь Калининастела «Город трудовой доблести»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter