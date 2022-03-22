«Серьезно затрудняют движение и портят облик»: мэр поручил убрать парковки с площади Калинина

В Новосибирске планируют организовать движение на площади Калинина без парковочных мест. В этом году там также установят стелу «Город трудовой доблести».

— Считаю правильным проработать вариант организации движения без парковочного пространства, которое серьезно затрудняет движение и портит облик площади Калинина. Поручаю в срок до середины апреля проработать варианты с ГИБДД. Парковочное пространство, которое там существует, надо убирать, оно мешает, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть 22 марта во время аппаратного совещания.