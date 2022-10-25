Почти миллион потратят на оборудование для торжественного открытия стелы на площади Калинина
3 ноября ради открытия перекроют часть Красного проспекта
Подготовку оборудования для открытия стелы «Новосибирск — город трудовой доблести» оценили в
По данным сайта госзакупок, заказчиком выступает «Городская дирекция творческих программ». Подрядчик должен будет предоставить в день открытия стелы световые приборы, статичные прожекторы, пульты управления, коммутацию, звуковое оборудование, микрофоны и прочую технику.
— Исполнитель осуществляет транспортную доставку оборудования. Организует монтаж и демонтаж технического оборудования собственными силами, — говорится в аукционной документации.
Заявки на участие в торгах принимают 25 и 26 октября. Победитель аукциона должен установить оборудование 3 ноября, и демонтировать его в тот же день.
В день открытия стелы в Новосибирске перекроют участок Красного проспекта. Это произойдет в час пик, с 17:00 до 20:00. Посмотрите на карте, где нельзя будет проехать.