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Почти миллион потратят на оборудование для торжественного открытия стелы на площади Калинина

3 ноября ради открытия перекроют часть Красного проспекта

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Установка стелы подходит к концу

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Подготовку оборудования для открытия стелы «Новосибирск — город трудовой доблести» оценили в 984 000 рублей. Технику должны установить 3 ноября.

По данным сайта госзакупок, заказчиком выступает «Городская дирекция творческих программ». Подрядчик должен будет предоставить в день открытия стелы световые приборы, статичные прожекторы, пульты управления, коммутацию, звуковое оборудование, микрофоны и прочую технику.

— Исполнитель осуществляет транспортную доставку оборудования. Организует монтаж и демонтаж технического оборудования собственными силами, — говорится в аукционной документации.

Заявки на участие в торгах принимают 25 и 26 октября. Победитель аукциона должен установить оборудование 3 ноября, и демонтировать его в тот же день.

В день открытия стелы в Новосибирске перекроют участок Красного проспекта. Это произойдет в час пик, с 17:00 до 20:00. Посмотрите на карте, где нельзя будет проехать.

СтелаГосзакупкиГород трудовой доблести
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