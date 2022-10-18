Красный проспект пообещали перекрыть на три часа в начале ноября — публикуем карту
3 ноября в городе проведут открытие стелы «Новосибирск — Город трудовой доблести»
В Новосибирске 3 ноября в час пик частично перекроют движение на Красном проспекте. Временное прекращение движения транспортных средств связано с церемонией открытия памятной стелы «Новосибирск — Город трудовой доблести».
Соответствующая информация размещена в проекте постановления мэрии Новосибирска. В нем уточняется, что ограничение движения будет длиться с 17:00 до 20:00 3 ноября. Публикуем карту перекрытия.
Согласно документу, временное прекращение движения транспортных средств введут:
- на участке Красного проспекта по четной стороне, от ул. Писарева до ул. Кропоткина (за исключением движения общественного транспорта);
- на участке Красного проспекта, от ул. Кропоткина до площади им. Калинина;
- на участке ул. Дуси Ковальчук по четной стороне, от ул. Плановой до площади им. Калинина;
- на участке ул. Кавалерийской, от Красного проспекта до ул. Брестской;
- на участке ул. Брестской, от ул. Кавалерийской до ул. Кропоткина.
Кроме того, в период с 17:00 до 20:00 3 ноября в Новосибирске исключат выезд на Красный проспект по проездам между зданиями
В документе также сообщается, что в рамках открытия стелы ограничения введут и для стоянки транспортных средств. Так, с 07:30 до 20:00 в городе исключат парковку:
- на участке площади им. Калинина, от пересечения ул. Дуси Ковальчук у дома
№ 157по Красному проспекту до пересечения с ул. Дуси Ковальчук у дома № 188по Красному проспекту;
- по Красному проспекту, на участке от ул. Кропоткина до площади им. Калинина;
- по Красному проспекту, на участке от ул. Писарева до ул. Кропоткина (за исключением автобусов, доставляющих участников мероприятия).
Как сообщила 18 октября вице-мэр Анна Терешкова, церемония открытия стелы «Новосибирск — Город трудовой доблести» состоится с прохождением колонн по Красному проспекту.
— Мы сейчас заканчиваем установку стелы и 3 ноября в 19:00 будем ее открывать. Был разработан сценарный план открытия стелы, включающий в том числе участие представителей заводов, работающих в годы войны, прохождение колонн участников по Красному проспекту, — сообщила Анна Терешкова во время аппаратного совещания мэра Новосибирска 18 октября.
Напомним, всего на памятный знак новосибирские власти потратили 149 миллионов рублей. Устанавливать стелу на площади Калинина в Новосибирске начали 14 октября.