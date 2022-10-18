Красный проспект пообещали перекрыть на три часа в начале ноября — публикуем карту

на участке Красного проспекта по четной стороне, от ул. Писарева до ул. Кропоткина (за исключением движения общественного транспорта);

на участке Красного проспекта, от ул. Кропоткина до площади им. Калинина;

на участке ул. Дуси Ковальчук по четной стороне, от ул. Плановой до площади им. Калинина;

на участке ул. Кавалерийской, от Красного проспекта до ул. Брестской;

на участке ул. Брестской, от ул. Кавалерийской до ул. Кропоткина.