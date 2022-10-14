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Стелу с гравировкой установили на площади Калинина — смотрим, как она выглядит

Официальное открытие состоится 3 ноября

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На данный момент продолжается монтаж стелы

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Сегодня, 14 октября, в Новосибирске на площади Калинина начали устанавливать стелу «Новосибирск — Город трудовой доблести». До 20 октября на ней разместят ЛЭД-экран более чем за 2 миллиона рублей.

Как рассказала НГС вице-мэр Анна Терешкова, стелу начали монтировать даже раньше срока, работы идут с опережением графика.

— Мы устанавливаем стелу, приступили к благоустройству территории, до 20 октября установят ЛЭД-экран, — отметила Анна Терешкова.

На стеле сделали гравировку из нержавеющей стали

На стеле сделали гравировку из нержавеющей стали

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Официальное открытие объекта запланировано на 3 ноября.

Напомним, что всего на памятный знак муниципальное предприятие Новосибирска «Метро Мир» потратило 149 миллионов рублей. Подготовку площадки для новой стелы начали в июне, тогда из центра кольца убрали рекламную конструкцию, собирать монумент начали в конце августа. В начале октября привезли все части конструкции, как это было — читайте в нашем материале.

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