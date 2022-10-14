Стелу с гравировкой установили на площади Калинина — смотрим, как она выглядит

Напомним, что всего на памятный знак муниципальное предприятие Новосибирска «Метро Мир» потратило 149 миллионов рублей. Подготовку площадки для новой стелы начали в июне, тогда из центра кольца убрали рекламную конструкцию, собирать монумент начали в конце августа. В начале октября привезли все части конструкции, как это было — читайте в нашем материале.