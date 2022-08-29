Как собирают стелу в центре площади Калинина — разглядываем 10 снимков с будущим памятником
Стелу должны открыть уже в начале ноября
В Новосибирске собирают конструкцию стелы «Город трудовой доблести» на площади Калинина. Уже практически готова часть памятника, на которой будут находиться экраны.
— Наиболее знаковый объект этого лета — это установка стелы. Открытие намечено на 3 ноября, и все наши работы нацелены на эту дату. Мы видим сейчас сбор основания конструкции. Это цилиндр, на которые будут навешиваться экраны: на них будут показывать историю нашего города и предприятий, чтобы оживить в памяти и напомнить, за что мы получили звание «Города трудовой доблести», — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на встрече на объекте.
Через неделю Анатолий Локоть планирует быть в Москве в командировке и заедет на московское производство.
— Несколько субподрядчиков у нас, с которыми мы работаем. Если основание стелы — это наш завод. Производство всё в Новосибирске, с плиткой тоже понятно, с производителем договорились. Но навесные конструкции находятся в Москве, и нам важно, чтобы московские структуры нас не подвели, — поделился мэр города.
В августе власти завершили опрос новосибирцев по выбору места для стелы. Большинство участников голосования решили, что памятный знак должен стоять на площади Калинина.
Прошлой весной установку стелы перенесли на год. Как тогда пояснила Анна Терешкова, решение «было принято на федеральном уровне».