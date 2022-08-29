Как собирают стелу в центре площади Калинина — разглядываем 10 снимков с будущим памятником

В Новосибирске собирают конструкцию стелы «Город трудовой доблести» на площади Калинина. Уже практически готова часть памятника, на которой будут находиться экраны.



— Наиболее знаковый объект этого лета — это установка стелы. Открытие намечено на 3 ноября, и все наши работы нацелены на эту дату. Мы видим сейчас сбор основания конструкции. Это цилиндр, на которые будут навешиваться экраны: на них будут показывать историю нашего города и предприятий, чтобы оживить в памяти и напомнить, за что мы получили звание «Города трудовой доблести», — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на встрече на объекте.