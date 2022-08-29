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Тема дняСобирают стелу на площади Калинина
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Как собирают стелу в центре площади Калинина — разглядываем 10 снимков с будущим памятником

Стелу должны открыть уже в начале ноября

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Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, отставаний по графику сбора стелы нет

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В Новосибирске собирают конструкцию стелы «Город трудовой доблести» на площади Калинина. Уже практически готова часть памятника, на которой будут находиться экраны.

— Наиболее знаковый объект этого лета — это установка стелы. Открытие намечено на 3 ноября, и все наши работы нацелены на эту дату. Мы видим сейчас сбор основания конструкции. Это цилиндр, на которые будут навешиваться экраны: на них будут показывать историю нашего города и предприятий, чтобы оживить в памяти и напомнить, за что мы получили звание «Города трудовой доблести», — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на встрече на объекте.

Через неделю Анатолий Локоть планирует быть в Москве в командировке и заедет на московское производство.

— Несколько субподрядчиков у нас, с которыми мы работаем. Если основание стелы — это наш завод. Производство всё в Новосибирске, с плиткой тоже понятно, с производителем договорились. Но навесные конструкции находятся в Москве, и нам важно, чтобы московские структуры нас не подвели, — поделился мэр города.

На заводе <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2022/07/27/71517929/" class="_" target="_blank">заканчивают сам шпиль</a>. Сначала шпиль соберут на заводе. Потом разберут и привезут на площадь

На заводе заканчивают сам шпиль. Сначала шпиль соберут на заводе. Потом разберут и привезут на площадь

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До 10 сентября конструкция шпиля должна быть сделана на заводе

До 10 сентября конструкция шпиля должна быть сделана на заводе

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На площади будет несколько видов плитки. Их окончательно выбрали сегодня на объекте

На площади будет несколько видов плитки. Их окончательно выбрали сегодня на объекте

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Основная плитка будет использована та же, что и на монументе Славы. Мэр Новосибирска сообщил, что она показала свою практичность

Основная плитка будет использована та же, что и на монументе Славы. Мэр Новосибирска сообщил, что она показала свою практичность

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Мэр сообщил, что предстоит еще заменить столбы, на которые натянута сеть

Мэр сообщил, что предстоит еще заменить столбы, на которые натянута сеть

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Открытие стелы запланировано на начало ноября

Открытие стелы запланировано на начало ноября

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Помимо стелы <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2022/06/17/71417657/" class="_" target="_blank">в порядок приводят</a> и саму площадь Калинина. Убирают рекламные конструкции и ремонтируют улицу Дуси Ковальчук

Помимо стелы в порядок приводят и саму площадь Калинина. Убирают рекламные конструкции и ремонтируют улицу Дуси Ковальчук

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Стела будет высотой 31 метр

Стела будет высотой 31 метр

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На стелу муниципальное предприятие Новосибирска «Метро Мир» <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2022/07/01/71453525/" class="_" target="_blank">потратило 149 миллионов рублей</a>

На стелу муниципальное предприятие Новосибирска «Метро Мир» потратило 149 миллионов рублей

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В августе власти завершили опрос новосибирцев по выбору места для стелы. Большинство участников голосования решили, что памятный знак должен стоять на площади Калинина.

Прошлой весной установку стелы перенесли на год. Как тогда пояснила Анна Терешкова, решение «было принято на федеральном уровне».

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СтелаМэрПлощадь Калинина
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