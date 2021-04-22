«Это федеральное решение»: установку стелы трудовой доблести в Новосибирске отложили на год

Установку стелы в честь присвоения Новосибирску статуса «Город трудовой доблести» перенесли на следующий год. Как пояснила корреспонденту НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, решение было принято на федеральном уровне.

— Это федеральное решение. Проходил конкурс на стелу, в декабре был озвучен победитель. Сейчас по городам будут ездить специалисты, архитекторы военно-исторического общества как раз для того, чтобы адаптировать эту стелу под разные города: саму окантовку и то, что будет нанесено на этих стелах, какого размера, будут адаптировать под место, и потом только будет изготовление. То есть в этом году будет адаптация этой стелы под разные города и разные пространства. И год отвели на изготовление, — добавила она.