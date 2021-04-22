«Это федеральное решение»: установку стелы трудовой доблести в Новосибирске отложили на год

В Новосибирске установку стелы трудовой доблести перенесли
Установку стелы в честь присвоения Новосибирску статуса «Город трудовой доблести» перенесли на следующий год. Как пояснила корреспонденту НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, решение было принято на федеральном уровне.
— Это федеральное решение. Проходил конкурс на стелу, в декабре был озвучен победитель. Сейчас по городам будут ездить специалисты, архитекторы военно-исторического общества как раз для того, чтобы адаптировать эту стелу под разные города: саму окантовку и то, что будет нанесено на этих стелах, какого размера, будут адаптировать под место, и потом только будет изготовление. То есть в этом году будет адаптация этой стелы под разные города и разные пространства. И год отвели на изготовление, — добавила она.
По словам вице-мэра, специалисты из военно-исторического общества приедут в Новосибирск
9 мая на площади Калинина запланировано заложение камня, где позже возведут стелу трудовой доблести.
В июле 2020 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил новосибирцам выбрать место для стелы «Город трудовой доблести». О присвоении Новосибирску этого почетного звания стало известно после завершения голосования по поправкам к Конституции. Тогда же в городе отгремел праздничный салют, посвященный новому званию.
В августе власти завершили опрос новосибирцев по выбору места для стелы. Большинство участников голосования решили, что памятный знак должен стоять на площади Калинина.
Краевед Константин Голодяев писал колонку на НГС о том, почему город заслуживает большего, чем просто памятный камень. Подробнее — в материале.