Жителей Новосибирска пустят на парад 9 Мая, но есть ограничения (обновленная афиша)

Власти определились с ключевыми мероприятиями, которые пройдут в Новосибирске ко Дню Победы. Уже известно, что парад в центре города смогут посмотреть все желающие. Правда, нужно будет заранее определиться с местом.

— Со стороны улицы Ленина, у аркады, организуем свободный доступ к параду. Будет разметка, масочный режим. Со стороны мэрии допуск ограничат. Там будут находиться в основном волонтеры, которые участвовали в организации, — рассказал замгубернатора региона Сергей Нелюбов.