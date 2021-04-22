Жителей Новосибирска пустят на парад 9 Мая, но есть ограничения (обновленная афиша)

Жителям Новосибирска разрешат посетить парад в День Победы
Власти определились с ключевыми мероприятиями, которые пройдут в Новосибирске ко Дню Победы. Уже известно, что парад в центре города смогут посмотреть все желающие. Правда, нужно будет заранее определиться с местом.
— Со стороны улицы Ленина, у аркады, организуем свободный доступ к параду. Будет разметка, масочный режим. Со стороны мэрии допуск ограничат. Там будут находиться в основном волонтеры, которые участвовали в организации, — рассказал замгубернатора региона Сергей Нелюбов.
В параде примут участие 2112 военных и 55 единиц военной техники. На площади Ленина установят трибуну для
Рано утром 8 мая — в 08:00 — начнется акция «Свеча памяти» у монумента Славы. Однако поток людей будет ограничен. В 15:00 на площади Калинина заложат камень на том месте, где позже возведут стелу трудовой доблести.
Концертной программы и фейерверка на площади Ленина не будет. Вечером, в 22:00, состоится военный салют на Михайловской набережной.
Ранее власти сообщили, в каком порядке пройдет празднование Дня Победы в Новосибирске (салют — будет).