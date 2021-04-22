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Жителей Новосибирска пустят на парад 9 Мая, но есть ограничения (обновленная афиша)

На площади Ленина установят трибуну для 75 зрителей. Им придется сдать тест на коронавирус

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Парад начнется в 10:00

Парад начнется в 10:00

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Жителям Новосибирска разрешат посетить парад в День Победы

Власти определились с ключевыми мероприятиями, которые пройдут в Новосибирске ко Дню Победы. Уже известно, что парад в центре города смогут посмотреть все желающие. Правда, нужно будет заранее определиться с местом.

— Со стороны улицы Ленина, у аркады, организуем свободный доступ к параду. Будет разметка, масочный режим. Со стороны мэрии допуск ограничат. Там будут находиться в основном волонтеры, которые участвовали в организации, — рассказал замгубернатора региона Сергей Нелюбов.

В параде примут участие 2112 военных и 55 единиц военной техники. На площади Ленина установят трибуну для 75 человек. Все они сдадут тесты ПЦР на коронавирус перед праздником.

Рано утром 8 мая — в 08:00 — начнется акция «Свеча памяти» у монумента Славы. Однако поток людей будет ограничен. В 15:00 на площади Калинина заложат камень на том месте, где позже возведут стелу трудовой доблести.

Концертной программы и фейерверка на площади Ленина не будет. Вечером, в 22:00, состоится военный салют на Михайловской набережной.

Ранее власти сообщили, в каком порядке пройдет празднование Дня Победы в Новосибирске (салют — будет).

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9 МаяпарадДень Победы
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