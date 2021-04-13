Кого пустят на парад и фейерверк: предварительная программа Дня Победы в Новосибирске

Новосибирские власти определились с предварительной программой празднования Дня Победы. Некоторые мероприятия, как и весной 2020 года, пройдут в онлайн-формате.

Афиша Дня Победы в Новосибирске

Утром 9 мая возложат цветы к памятнику Покрышкина. В 10:00 начнется парад на площади Ленина. В это же время на пересечении улицы Воинской и Каменской магистрали выстрелят пять холостых залпов.

— В параде примут участие 2112 человек. Порядок пеших колонн определен, строй открывает рота барабанщиков Сибирского кадетского корпуса. Механизированная колонна насчитывает 55 единиц оружейной военной техники. Из них 50 — в основном составе, 5 — в резерве. Демонстрационный полет авиации спланирован с привлечением двух групп армейской авиации и одной группы истребительной. Всего будет задействовано шесть единиц техники, — рассказал командующий парадом новосибирского гарнизона полковник Владимир Перепелица во время совещания в правительстве.