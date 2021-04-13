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Кого пустят на парад и фейерверк: предварительная программа Дня Победы в Новосибирске

Коронавирусные ограничения всё еще действуют, поэтому «Бессмертный полк» пройдет онлайн

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В параде примет участие военная техника

В параде примет участие военная техника

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На День Победы в Новосибирске организуют парад и фейерверк

Новосибирские власти определились с предварительной программой празднования Дня Победы. Некоторые мероприятия, как и весной 2020 года, пройдут в онлайн-формате.

Афиша Дня Победы в Новосибирске

Утром 9 мая возложат цветы к памятнику Покрышкина. В 10:00 начнется парад на площади Ленина. В это же время на пересечении улицы Воинской и Каменской магистрали выстрелят пять холостых залпов.

— В параде примут участие 2112 человек. Порядок пеших колонн определен, строй открывает рота барабанщиков Сибирского кадетского корпуса. Механизированная колонна насчитывает 55 единиц оружейной военной техники. Из них 50 — в основном составе, 5 — в резерве. Демонстрационный полет авиации спланирован с привлечением двух групп армейской авиации и одной группы истребительной. Всего будет задействовано шесть единиц техники, — рассказал командующий парадом новосибирского гарнизона полковник Владимир Перепелица во время совещания в правительстве.

По словам мэра Анатолия Локтя, после парада на площади Калинина заложат камень на месте будущей стелы Трудовой доблести. Во второй половине дня на площади Ленина состоится легкоатлетическая эстафета.

Ограничения из-за коронавируса

Власти обещают, что в этом году горожане смогут посмотреть парад. На трибунах будут сидеть только ветераны — те, кто прошел ПЦР-тестирование на коронавирус, или те, кто поставил прививку. Аналогичные требования и к участникам парада.

Разрешат ли новосибирцам прийти и посмотреть на салют, который состоится в 22:00 на Михайловской набережной, пока обсуждается. Но уже известно, что ограничения все-таки затронут некоторые события.

— Акция «Бессмертный полк» будет проводиться в онлайн-режиме. А памятные мероприятия на Монументе Славы, мемориале «Раненый воин» на Заельцовском кладбище пройдут без большого скопления людей, — сообщил Анатолий Локоть.

В прошлом году праздничный парад в Новосибирске прошел без зрителей из-за коронавирусных ограничений. С места событий о происходящем рассказывали корреспонденты НГС — посмотрите, как прошел парад-2020, после которого над городом прогремел яркий салют.

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9 Мая«Бессмертный полк»парадплощадь ЛенинаДень Победы
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