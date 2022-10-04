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«Привезли все части конструкции»: на каком этапе установка стелы на площади Калинина

Стелу соберут вертикально уже к 20 октября

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На стеле разместят гирлянды для подсветки

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В Новосибирске приступили к контрольной сборке стелы «Новосибирск — Город трудовой доблести», которая находится на площади Калинина. Закончить работы планируют к 20 октября, а официальное открытие состоится 3 ноября.

Фотокорреспондент НГС побывал на месте, где будет возвышаться 26-метровая стела, и запечатлел процесс сбора.

20 октября запланирована вертикальная установка стелы

20 октября запланирована вертикальная установка стелы

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— Всю комплектацию, всё, из чего состоит стела, привезли сюда. Здесь участвовало несколько предприятий в изготовлении этой комплектации. Прежде всего наши новосибирские. И московские. Был тревожный момент, чтобы всё успели, чтобы всё вовремя. Всё по графику. Теперь в горизонтальном положении конструкция собирается. Предстоит сделать тонкие работы. Это стыковка всех частей, навесное оборудование и очень важный момент — электропроводка, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Отдельная работа на стеле — это благоустройство. На части площади собираются уложить газон

Отдельная работа на стеле — это благоустройство. На части площади собираются уложить газон

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Рядом со стелой уложат плитку, ее еще не завезли в нужном объеме к объекту. Плитку начнут укладывать параллельно со сбором конструкции

Рядом со стелой уложат плитку, ее еще не завезли в нужном объеме к объекту. Плитку начнут укладывать параллельно со сбором конструкции

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На площади обновят разметку к открытию стелы

На площади обновят разметку к открытию стелы

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Александр Мысик, руководитель «МетроМир», рассказал, что на стеле сделают гравировку из нержавеющей стали

Александр Мысик, руководитель «МетроМир», рассказал, что на стеле сделают гравировку из нержавеющей стали

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По бокам разместят стеклянные поверхности

По бокам разместят стеклянные поверхности

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Высота стелы составит 26 метров

Высота стелы составит 26 метров

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Новый ЛДС в Новосибирске строится с отставанием в графике из-за ошибок в проектной документации. Также отмечается, что отставание связано с несоответствием проектной и сметной документации, выявлением непредусмотренных видов работ, а также нарушением логистики поставок материалов и комплектующих.

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