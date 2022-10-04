«Привезли все части конструкции»: на каком этапе установка стелы на площади Калинина

— Всю комплектацию, всё, из чего состоит стела, привезли сюда. Здесь участвовало несколько предприятий в изготовлении этой комплектации. Прежде всего наши новосибирские. И московские. Был тревожный момент, чтобы всё успели, чтобы всё вовремя. Всё по графику. Теперь в горизонтальном положении конструкция собирается. Предстоит сделать тонкие работы. Это стыковка всех частей, навесное оборудование и очень важный момент — электропроводка, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

