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ЛДС строят с отставанием от графика из-за ошибок в документации

Строительство ЛДС проверил зампред Чернышенко

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ЛДС обещают сдать в конце этого года

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Новый ЛДС в Новосибирске строится с отставанием в графике из-за ошибок в проектной документации. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Также отмечается, что отставание связано с несоответствием проектной и сметной документации, выявлением непредусмотренных видов работ, а также нарушением логистики поставок материалов и комплектующих.

— На данный момент сформирован догоночный график работ. Минспорт держит вопрос на постоянном контроле, — цитируют в РБК ответ пресс-службы.

Зампред был на стройке ЛДС в конце августа. После посещения новосибирской арены Дмитрий Чернышенко поручил провести проверку.

— Ровно год назад на этой площадке нам было дано обещание, что объект будет сдан в сентябре 2022 года. На сегодняшний день строительная готовность ледовой арены — не более 70%. В какой-то момент на стройке случилось расслабление. Мы констатируем срыв сроков и необоснованное завышение сметы! Заявлена потребность в миллиардах рублей на достройку. Я могу понять, когда дело в санкциях и удорожании материалов. В этих случаях правительство всегда старается идти навстречу субъекту. Но дополнительно сумма в связи с конструктивными изменениями проекта на его завершающей стадии — не принимается! — сказал тогда Дмитрий Чернышенко.

Сейчас ЛДС планируют сдать 25 декабря. В феврале 2022 года губернатор Андрей Травников в интервью НГС говорил, что ввод в эксплуатацию ЛДС планируется в сентябре 2022 года.

НГС направил в правительство Новосибирской области запрос по ситуации.

ЛДС строит ООО «ЭлинАльфа». По данным «Контур.Закупок», в январе 2020 года ГКУ НСО «Арена» заключило два контракта с ООО «ЭлинАльфа» на строительство ЛДС. Цена контракта составила более 4,5 миллиарда рублей. Учредитель ООО «ЭлинАльфа» — Алексей Грибан, выручка в 2021 году составила 3,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 13,1 миллиона. Общая сумма заключенных госконтрактов за всю историю — 62 миллиарда рублей.

Ледовую арену в Новосибирске строили к молодежному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в 2023 году. Стройка шла непросто. Сроки строительства затягивались, а строители заявляли о проблемах с выплатами, после этого один из подрядчиков, «Строймонтаж», подавал на банкротство. Рабочие допускали возможность того, что «Строймонтаж» является фирмой-«прокладкой» генподрядчика «ЭлинАльфы» и банкротится намеренно.

Обо всех проблемах стройки мы подробно рассказывали тут.

В марте Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести из России молодежный чемпионат мира 2023 года.

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