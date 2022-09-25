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На стелу в центре площади Калинина установят светодиодный экран и систему охраны за 2 миллиона

Работы должны выполнить к концу этого года

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Как ранее сообщили НГС в мэрии, стелу сдадут в эксплуатацию 3 ноября

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В Новосибирске завершился конкурс на установку светодиодного экрана и системы охраны на стелу «Город трудовой доблести» в центре площади Калинина. На них потратят более 2 миллионов рублей, информация об этом появилась на сайте госзакупок.

На сайте указано, что заказчик — МУП «Метро Мир» — заключил договор на выполнение работ по монтажу светодиодного экрана, внешних сетей связи и систем охранного телевидения на стелу «Новосибирск — Город трудовой доблести». Цена контракта составила более 2 миллионов рублей. Подрядчик должен выполнить работы до 31 декабря текущего года.

Ранее мы писали о том, что на установку стелы из бюджета региона выделят 100 миллионов рублей, из бюджета города — 49 миллионов.

В конце августа мы посмотрели, как собирают конструкцию стелы. Тогда часть памятника, на которой будут находиться экраны, была практически готова.

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СтелаГосзакупкиГород трудовой доблести
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