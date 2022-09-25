На стелу в центре площади Калинина установят светодиодный экран и систему охраны за
2 миллиона
Работы должны выполнить к концу этого года
В Новосибирске завершился конкурс на установку светодиодного экрана и системы охраны на стелу «Город трудовой доблести» в центре площади Калинина. На них потратят более
На сайте указано, что заказчик — МУП «Метро Мир» — заключил договор на выполнение работ по монтажу светодиодного экрана, внешних сетей связи и систем охранного телевидения на стелу «Новосибирск — Город трудовой доблести». Цена контракта составила более
Ранее мы писали о том, что на установку стелы из бюджета региона выделят
В конце августа мы посмотрели, как собирают конструкцию стелы. Тогда часть памятника, на которой будут находиться экраны, была практически готова.