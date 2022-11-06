В соцсетях появилась информация о «маньяке» на Затулинке — в полицию заявления не поступали
В МВД призвали верить только официальным источникам информации
В соцсетях появилась фотография листовки, на которой жителей предупреждают о «маньяке». Как утверждают в группе «Типичная Затулинка», листовки появились в районе улицы Зорге на Затулинке. На фото использовали фотографию мужчину и его имя и фамилия. В полиции такие ориентировки не распространяли и подобные заявления в органы не поступало.
— У нас конкретно про этот случай информации нет. Но просим использовать официальную информацию. Ориентировки от полиции так не выглядят, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
В полиции добавили, что сотрудники правоохранительных органов рассылают официальные ориентировки.
— К сожалению, судя по тому, как написано объявление, мы имеем дело либо с работой коллекторов, либо с чьей-то местью. Используется фотография мужчины, а далее весьма странный текст, в котором его называют маньяком и приписываются различное аморальное поведение в отношении несовершеннолетних. Подобные случаи уже не первый раз происходят в нашем городе, и каждый раз после проверки сотрудники полиции возбуждают дело о клевете, — рассказали в группе «Типичная Затулинка»,
В группе «Типичная Затулинка» также добавили, что защитится от такого способа клеветы практически невозможно.
Житель Новосибирска Петр К. написал два заявления в полицию на микрокредитную организацию «Займыч». Компания пытается взыскать с мужчины сумму, в 4 раза превышающую долг. При этом новосибирцу регулярно приходят сообщения с угрозами, а родственникам и соседям — оскорбительные письма, подрывающие его репутацию.