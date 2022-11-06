В соцсетях появилась информация о «маньяке» на Затулинке — в полицию заявления не поступали

В соцсетях появилась фотография листовки, на которой жителей предупреждают о «маньяке». Как утверждают в группе «Типичная Затулинка», листовки появились в районе улицы Зорге на Затулинке. На фото использовали фотографию мужчину и его имя и фамилия. В полиции такие ориентировки не распространяли и подобные заявления в органы не поступало.

— У нас конкретно про этот случай информации нет. Но просим использовать официальную информацию. Ориентировки от полиции так не выглядят, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

