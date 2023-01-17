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Мэрия собирается выкупить квартиры в аварийном доме на Расточке в Новосибирске

Здание должны снести

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Дому больше 70 лет

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Мэрия Новосибирска планирует изъять земельный участок, где находится аварийный жилой дом, на улице 2-й Бурденко, 18 на Расточке. У собственников выкупят квартиры.

Сообщение об этом появилось в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска»:

— В связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу постановляю изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в многоквартирном доме с адресным ориентиром ул. 2-я Бурденко, 18.

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Согласно приложению, планируется выкупить 9 помещений. Их площадь составляет от 11,2 до 58,2 квадратного метра. Постановление об изъятии участка и помещений действует три года.

По данным сайта «Реформа ЖКХ», дом был построен в 1951 году, в нем два этажа. Площадь жилых помещений — 383,7 квадратного метра. Всего в здании живут 20 человек. Дом признали аварийным в 2013 году, плановая дата окончания расселения — 31 декабря 2023 года.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, когда планируется выкупить квартиры, во сколько их оценивают и как будет использоваться участок после сноса.

Ранее НГС подготовил большой репортаж о Расточке. В этом районе много зданий, признанных аварийными. Дома постепенно сносят и заменяют современными строениями. Посмотрите, что еще сохранилось.

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