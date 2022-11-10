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В Новосибирске предложили убрать киоски с гостевых маршрутов

Решение пока не принято

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Один из гостевых маршрутов проходит через площадь Карла Маркса

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В Новосибирске предложили запретить установку киосков и ларьков на гостевых маршрутах города. Для этого нужно разработать нормативную базу.

— Мы предлагаем на гостевых маршрутах Новосибирска ввести запрет на установку нестационарных объектов на тротуарной части. Для этого нужно постановление мэра, — сказал на пресс-конференции 10 ноября начальник управления художественного облика города мэрии Олег Хорошунов.

Мэр Анатолий Локоть поручил подготовить предложения для внесения изменений в правила размещения нестационарных объектов.

Ранее в Новосибирске мэрия объявила аукцион на снос нестационарных объектов. На демонтаж выделили больше миллиона рублей.

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КиоскиЛарькиНестационарные объекты
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