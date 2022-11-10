В Новосибирске предложили убрать киоски с гостевых маршрутов
Решение пока не принято
В Новосибирске предложили запретить установку киосков и ларьков на гостевых маршрутах города. Для этого нужно разработать нормативную базу.
— Мы предлагаем на гостевых маршрутах Новосибирска ввести запрет на установку нестационарных объектов на тротуарной части. Для этого нужно постановление мэра, — сказал на пресс-конференции 10 ноября начальник управления художественного облика города мэрии Олег Хорошунов.
Мэр Анатолий Локоть поручил подготовить предложения для внесения изменений в правила размещения нестационарных объектов.
Ранее в Новосибирске мэрия объявила аукцион на снос нестационарных объектов. На демонтаж выделили больше миллиона рублей.