Мэрия ищет подрядчика на снос нестационарных объектов в Новосибирске — от чего хотят избавиться

«Городской центр наружной рекламы» объявил торги на демонтаж нестационарных объектов в Новосибирске. За работы готовы заплатить 1,071 миллиона рублей.



По данным сайта госзакупок, подрядчик снесет такие объекты, как торговый павильон, киоск, вендинговый автомат, палатку, бахчевой развал, елочный базар, торговую галерею и тележку, торговый фургон, автолавку и автоцистерну. Работы должны быть выполнены в течение недели после заключения контракта.

