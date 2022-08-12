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Мэрия ищет подрядчика на снос нестационарных объектов в Новосибирске — от чего хотят избавиться

Власти объявили аукцион

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Адреса объектов, которые собираются снести, неизвестны

Адреса объектов, которые собираются снести, неизвестны

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«Городской центр наружной рекламы» объявил торги на демонтаж нестационарных объектов в Новосибирске. За работы готовы заплатить 1,071 миллиона рублей.

По данным сайта госзакупок, подрядчик снесет такие объекты, как торговый павильон, киоск, вендинговый автомат, палатку, бахчевой развал, елочный базар, торговую галерею и тележку, торговый фургон, автолавку и автоцистерну. Работы должны быть выполнены в течение недели после заключения контракта.

Заявки на торги принимают до 19 августа.

В документации нет уточнения, где именно будет снесены объекты. НГС отправил соответствующий запрос в мэрию.

В марте этого года мэрия Новосибирска начала готовить мораторий на снос нестационарных объектов. Такое решение объяснили экономической ситуацией. В апреле депутаты одобрили этот документ. Его действие распространяется на объекты, которые размещены законно, а их владельцы своевременно платят за пользование землей.

Этим летом с площади Калинина увезли два киоска с газетами. После этого один из них вернули, но сооружение было помятым.

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