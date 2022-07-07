«Мне никто не может помочь»: газетный бизнес лишился двух киосков на площади Калинина — их увезли на эвакуаторах

— Я сейчас на месте. Приехал самогруз за вторым киоском. Мне никто не может помочь: ни мэрия, ни правительство. Все в курсе. Депутатам написал. Не знаю, что здесь делать уже, — рассказал Евгений Попов.



Как добавил Евгений Попов, без площади Калинина компания нерентабельна. Сейчас они планируют закрывать всю сеть.



— Всё. Новосибирск без прессы, будем закрывать всю сеть. Без площади Калинина мы нерентабельны Почему мы за эти киоски 3 года бились? — сообщил корреспонденту НГС Евгений Попов.

В Новосибирске действует мораторий на снос киосков для поддержки малого и среднего бизнеса. Решение было принято в марте 2022 года, и оно должно было действовать до 31 декабря. В апреле в мэрии сообщили, что 330 нестационарных объектов собираются снести. Как утверждал Олег Хорошунов, начальник управления художественного облика мэрии Новосибирска, снесут «самоволы», у которых нет договоров. Тогда общественники высказали опасение, что снесут торговые точки, которые по правилам моратория сносить не должны были. На прошлой неделе, 27 июня, на сессии горсовета снова подняли вопрос о моратории и решили, что объекты не будут сносить, если у них нет задолженностей, а договор с мэрией был заключен законно. Депутаты горсовета такую инициативу поддержали.

