«Мне никто не может помочь»: газетный бизнес лишился двух киосков на площади Калинина — их увезли на эвакуаторах
В Новосибирской области действует запрет на снос нестационарных объектов
В Новосибирске 7 июля на площади Калинина эвакуировали два киоска с газетами. Об этом НГС рассказал заместитель генерального директора ООО «ИНТЭГО-Пресс» Евгений Попов. Всего у этой компании четыре киоска на площади Калинина. Евгений Попов заявил, что у компании задолженностей за аренду земли нет.
Компания, владеющая киосками, прислала письмо в редакцию НГС. Авторы письма, ссылаясь на постановление Правительства РФ «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году», сообщили, что по нему им должны были продлить договор на 7 лет без торгов. ООО «ИНТЭГО-Пресс» обратилось в мэрию, чтобы продлить договор, но получило отказ. По данным компании, мэрия отказала 90% киосков с прессой в продлении аренды.
В «ИНТЭГО-Пресс» рассказали, что в мае-июне 2022 года в адрес компании были направлены уведомления о демонтаже самовольных нестационарных объектов, касающиеся большинства киосков прессы.
— В то же время все киоски по продаже печатной продукции и прессы ООО «ИНТЭГО-Пресс» находятся на своих местах, в соответствии с договорами аренды земельных участков для размещения нестационарных торговых объектов, заключенными между мэрией Новосибирска и ООО «ИНТЭГО-Пресс», и самовольными не являются, — подчеркнули в компании.
Как объяснил заместитель генерального директора ООО «ИНТЭГО-Пресс» Евгений Попов, днем забрали один киоск и после 9 часов начали забирать второй.
— Я сейчас на месте. Приехал самогруз за вторым киоском. Мне никто не может помочь: ни мэрия, ни правительство. Все в курсе. Депутатам написал. Не знаю, что здесь делать уже, — рассказал Евгений Попов.
Как добавил Евгений Попов, без площади Калинина компания нерентабельна. Сейчас они планируют закрывать всю сеть.
— Всё. Новосибирск без прессы, будем закрывать всю сеть. Без площади Калинина мы нерентабельны Почему мы за эти киоски 3 года бились? — сообщил корреспонденту НГС Евгений Попов.
В Новосибирске действует мораторий на снос киосков для поддержки малого и среднего бизнеса. Решение было принято в марте 2022 года, и оно должно было действовать до 31 декабря. В апреле в мэрии сообщили, что 330 нестационарных объектов собираются снести. Как утверждал Олег Хорошунов, начальник управления художественного облика мэрии Новосибирска, снесут «самоволы», у которых нет договоров. Тогда общественники высказали опасение, что снесут торговые точки, которые по правилам моратория сносить не должны были. На прошлой неделе, 27 июня, на сессии горсовета снова подняли вопрос о моратории и решили, что объекты не будут сносить, если у них нет задолженностей, а договор с мэрией был заключен законно. Депутаты горсовета такую инициативу поддержали.
В мэрии Новосибирска с инициативой объявить мораторий на демонтаж нестационарных объектов выступили Ассоциация малоформатной торговли и «Опора России» (государственная компания по поддержке малого и среднего бизнеса). Наталия Кошелева, исполнительный директор новосибирского областного отделения «Опора России» рассказала НГС, что к ним с такими жалобами обращаются собственники киосков в городе. Демонтаж нестационарных объектов на площади Маркса, Калинина и улице Перевозчиков начался 5 июля.
— Обо всех фактах демонтажа НТО, многочисленных обращениях предпринимателей мы проинформировали новосибирское УФАС России, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области, Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, прокуратуру. По сути, одна из немногих принятых мер на уровне города Новосибирска — мораторий на демонтаж объектов — нарушается самой мэрией города, что подрывает доверие предпринимателей к мэрии, ухудшает условия ведения предпринимательской деятельности, устанавливает административные барьеры, — сообщила Наталия Кошелева.
Мы направили запросы в мэрию Новосибирска. На момент публикации ответа не было.
ООО «ИНТЭГО-Пресс» существует с 17 февраля 2011 года. Владелец фирмы — Алексей Петров. По данным «Контур.Фокуса», выручка компании составила 20,1 миллиона рублей, а чистая прибыль — 837 тысяч.
О решении убрать киоски с газетами в мэрии сообщили до принятия моратория. В марте директора предприятий, отвечающих за киоски с прессой в Новосибирске, обратились за помощью к губернатору Андрею Травникову: мэрия отправляет им уведомления о расторжении договоров аренды земли.
В Новосибирске идет подготовка площади Калинина к возведению 34-метровой стелы «Город трудовой доблести». Там убрали рекламный щит, починили дорогу и запретили парковки.