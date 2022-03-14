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Мэрия высылает уведомления с требованием демонтировать часть киосков прессы — их представители обратились к Травникову

Представители компаний, отвечающих за этот бизнес, рассказали, что находятся под угрозой закрытия

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Компенсацию за демонтаж киосков прессы компании от мэрии не получат

Компенсацию за демонтаж киосков прессы компании от мэрии не получат

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Директора предприятий, отвечающих за киоски с прессой в Новосибирске, обратились за помощью к губернатору Андрею Травникову: мэрия отправляет им уведомления о расторжении договоров аренды земли. Компании находятся под угрозой полного закрытия из-за нерентабельности бизнеса. НГС поговорил с представителями этих компаний о ситуации.

— Всё это началось с 2018-2019 года. Администрация не продлила договора на торговые точки, которые стоят по гостевым маршрутам. Конкретно у нашей организации таких точек 6 — 6 киосков. Они написали, что данные объекты исключены из схемы НТО (нестационарные торговые объекты — киоски и павильоны без фундамента, которые можно переносить с места на место. — Прим. ред.), поэтому нет возможности заключить с нами договор. В продлении отказали. Хотя киоски прессы стояли здесь по 20–25 лет, — пояснила исполнительный директор ООО «Фрам» Вера Гаврилова.

Всего, поясняет она, у организации было около 100 киосков, но на данный момент осталась лишь половина. Последний раз, по ее рассказам, письмо от мэрии о демонтаже киоска пришло в феврале. Сейчас, уточняет женщина, организация борется за киоск на Титова, 5.

— На данные киоски, стоящие на гостевых маршрутах, никакой альтернативы не предлагают. Что они делают: сначала не заключают договоры, исключают киоски из схемы, договоры аренды не продляют, говорят: «Идите на договор размещения нестационарных объектов». А что это такое? Это значит, что нужно будет снова пройти все инстанции, и всегда найдется причина, чтобы нам отказать: то красная зона, то тротуар, то 10 метров, — объясняет Вера Гаврилова.

С подобной проблемой столкнулись организации ООО «Каталог и Ко» и ООО «Интэго-Пресс». Максим Болотин, директор первой компании, пояснил, что у нее не так много точек — порядка 12 киосков. Половина из них стоит на муниципальной земле и находится под угрозой демонтажа. Из мэрии компании также пришли уведомления о закрытии договоров. Причины, поясняет Максим, в уведомлениях не указано. До мая все эти киоски придется убрать.

— Все эти киоски находятся на самых рентабельных местах: Вокзальная магистраль, Дуси Ковальчук, Красный проспект. Если их все закрыть, мы вообще закрываем всю сеть: те, что останутся, не будут приносить прибыли. Это скорее убытки, — уточняет Максим Болотин.

Генеральный директор ООО «Интэго-Пресс» Алексей Петров добавил, что точные причины расторжения договоров по аренде земли мэрия не указала. Она лишь сослалась на закон, который позволяет отказаться от этого договора с одним условием — предупреждением компании за три месяца:

— В причинах они уточняют, что договора были продлены бессрочно. В связи с этим они могут расторгнуть договора, предупредив за три месяца. Такая лазейка в законе. Основная масса писем начала приходить недели три назад. Речь идет о порядка 60 павильонов. По остальным — я думаю, что мы эти уведомления пока не получили. Мы подозреваем, что это коснется всех киосков.

Все представители перечисленных компаний как один отмечают еще одну неочевидную проблему: в киосках работают пенсионеры — если все ларьки закроют, они лишатся работы.

Организация обратилась за помощью в союз предприятий печатной индустрии «ГИПП». Те, в свою очередь, направили обращение губернатору Андрею Травникову с просьбой помочь решить эту проблему без убытков для киосков прессы (есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Также копию направили мэру. Согласно этому документу, союз предлагает приостановить расторжения договоров аренды земельных участков, продлить сроки договоров их аренды минимум на 5 лет без проведения торгов и приостановить демонтаж и вывоз таких киосков.

На прошлой неделе журналисты на пресс-конференции задали вопрос мэру Анатолию Локтю по этой проблеме. Один из журналистов отметил, что киоски важны, особенно «в период развязавшейся против России информационной войны». Вот что ответил мэр:

— Вы абсолютно правы, что задача своевременного информирования жителей города Новосибирска о тех событиях, которые происходят на Украине, в целом у нас в стране, правдивого освещения — это очень актуальная задача. Ее решают сегодня все СМИ, в том числе социально активным участием информационных структур, в интернет ресурсах. Эта работа — она важная, нужная. Что касается сети торговой, ларечной, которая присутствует сегодня в городе Новосибирске, где газеты присутствуют как сопутствующий товар, как я уже говорил, мы будем продолжать благоустройство города, будем наводить порядок в этом отношении, и требования, я считаю, не надо снижать. С тем, чтобы обеспечить продуктами первой необходимости и информационно, существуют вполне законные разработанные схемы, и они продолжают эффективно работать.

Корреспондент НГС направил запрос в мэрию с просьбой прокомментировать эту ситуацию.

В феврале 2021 года в новосибирских киосках пропала часть прессы, это стало заметно после того, как они возобновили свою работу. Какое-то время газетные точки были закрыты. НГС разбирался, в чём дело.

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