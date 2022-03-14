Мэрия высылает уведомления с требованием демонтировать часть киосков прессы — их представители обратились к Травникову

Директора предприятий, отвечающих за киоски с прессой в Новосибирске, обратились за помощью к губернатору Андрею Травникову: мэрия отправляет им уведомления о расторжении договоров аренды земли. Компании находятся под угрозой полного закрытия из-за нерентабельности бизнеса. НГС поговорил с представителями этих компаний о ситуации.



— Всё это началось с 2018-2019 года. Администрация не продлила договора на торговые точки, которые стоят по гостевым маршрутам. Конкретно у нашей организации таких точек 6 — 6 киосков . Они написали, что данные объекты исключены из схемы НТО (нестационарные торговые объекты — киоски и павильоны без фундамента, которые можно переносить с места на место. — Прим. ред.), поэтому нет возможности заключить с нами договор. В продлении отказали. Хотя киоски прессы стояли здесь по 20–25 лет , — пояснила исполнительный директор ООО «Фрам» Вера Гаврилова.