В Новосибирске опустели киоски с прессой — прежде они не работали несколько дней

Компания «Роспечати» в Новосибирске подала заявление о банкротстве
В Новосибирске пропала часть прессы из киосков — это стало заметно сегодня,
— Перестала поступать пресса центральных изданий, а теперь начали закрываться газетные киоски: около метро «Студенческая», на углу Космической и Карла Маркса, — написал в редакцию читатель Юрий на прошлой неделе. Новосибирцы также сообщали, что переставали работать киоски в центре города — возле Первомайского сквера на перекрестке Чаплыгина с Красным проспектом.
Эти киоски относились к «Сибирскому агентству "Экспресс"» — предприятию, входящему в состав агентства «Роспечать». Как следует из информации в картотеке Арбитражного суда Новосибирской области,
— Поступило заявление акционерного общества «Сибирское агентство "Экспресс"» о признании его несостоятельным (банкротом) в связи с наличием просроченной задолженности в размере
Рассмотрение заявления назначено на 17 февраля. Сейчас «Экспрессу» ищут арбитражного управляющего по банкротству. В офисе «Сибирского агентства "Экспресс"» не ответили на звонки НГС ни по одному из номеров.
Сегодня киоски с печатью в центре города снова работают, но с опустевшими полками. НГС обошел
— Мы только открылись, первый день работаем, хозяин у нас сменился, — объяснила женщина.
По данным источника НГС, новым владельцем киосков может стать фирма «Интего-Пресс».
В «Контур.Фокусе» есть информация о двух фирмах со схожим названием: ООО «ИНТЭГО-Пресс» и ООО «Интего-Пресс», обе зарегистрированы в Москве. Среди учредителей числится один и тот же человек — Андрей Хищенко.
Как указано на сайте компании, они занимаются оптовой продажей печатной продукции с 90-х годов. Там же написано, что фирма сотрудничает с Новосибирском.
НГС отправил запросы в «Интего-Пресс» и «СА "Экспресс"», чтобы получить комментарии по ситуации.
В 2018 году сменился владелец у новосибирских заведений американской сети «Макдоналдс» — они полностью перешли в собственность компании «Инрусинвест» кузбасского предпринимателя Александра Говора. Это стало первым случаем, когда «Макдоналдс» в России передал права на развитие своей сети на целой территории стороннему партнеру.