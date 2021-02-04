4 февраля четверг
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 6/10
usd 76.08
eur 91.56
Тема дняЧисло безработных подскочило в 5 раз

Все новости

Все новости

В Новосибирске опустели киоски с прессой — прежде они не работали несколько дней

Бывший владелец подал заявление о банкротстве

1 398
20Обсудить

Поделиться

Так выглядит киоск у Первомайского сквера

Так выглядит киоск у Первомайского сквера

Поделиться

Компания «Роспечати» в Новосибирске подала заявление о банкротстве

В Новосибирске пропала часть прессы из киосков — это стало заметно сегодня, 4 февраля, после того, как они возобновили свою работу. На прошлой неделе газетные точки были закрыты.

— Перестала поступать пресса центральных изданий, а теперь начали закрываться газетные киоски: около метро «Студенческая», на углу Космической и Карла Маркса, — написал в редакцию читатель Юрий на прошлой неделе. Новосибирцы также сообщали, что переставали работать киоски в центре города — возле Первомайского сквера на перекрестке Чаплыгина с Красным проспектом.

Эти киоски относились к «Сибирскому агентству "Экспресс"» — предприятию, входящему в состав агентства «Роспечать». Как следует из информации в картотеке Арбитражного суда Новосибирской области, 12 января «СА "Экспресс"» подало заявление о банкротстве.

— Поступило заявление акционерного общества «Сибирское агентство "Экспресс"» о признании его несостоятельным (банкротом) в связи с наличием просроченной задолженности в размере 60 990 077 рублей 02 копейки, — говорится в определении суда.

Рассмотрение заявления назначено на 17 февраля. Сейчас «Экспрессу» ищут арбитражного управляющего по банкротству. В офисе «Сибирского агентства "Экспресс"» не ответили на звонки НГС ни по одному из номеров.

Сегодня киоски с печатью в центре города снова работают, но с опустевшими полками. НГС обошел 3 киоска с прессой в центре города: у Первомайского сквера, на пересечении Чаплыгина и Красного проспекта и около кинотеатра Маяковского. Во всех киосках сотрудники сообщили, что работают первый день. Как рассказала одна из продавщиц, они действительно закрывались, но с сегодняшнего дня работают снова.

— Мы только открылись, первый день работаем, хозяин у нас сменился, — объяснила женщина.

Киоски открылись сегодня, но стоят полупустыми

Киоски открылись сегодня, но стоят полупустыми

Поделиться

По данным источника НГС, новым владельцем киосков может стать фирма «Интего-Пресс».

В «Контур.Фокусе» есть информация о двух фирмах со схожим названием: ООО «ИНТЭГО-Пресс» и ООО «Интего-Пресс», обе зарегистрированы в Москве. Среди учредителей числится один и тот же человек — Андрей Хищенко.

Как указано на сайте компании, они занимаются оптовой продажей печатной продукции с 90-х годов. Там же написано, что фирма сотрудничает с Новосибирском.

НГС отправил запросы в «Интего-Пресс» и «СА "Экспресс"», чтобы получить комментарии по ситуации.

В 2018 году сменился владелец у новосибирских заведений американской сети «Макдоналдс» — они полностью перешли в собственность компании «Инрусинвест» кузбасского предпринимателя Александра Говора. Это стало первым случаем, когда «Макдоналдс» в России передал права на развитие своей сети на целой территории стороннему партнеру.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

банкротствокиоски
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (20)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...