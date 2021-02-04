В Новосибирске опустели киоски с прессой — прежде они не работали несколько дней

Эти киоски относились к «Сибирскому агентству "Экспресс"» — предприятию, входящему в состав агентства «Роспечать». Как следует из информации в картотеке Арбитражного суда Новосибирской области, 12 января «СА "Экспресс"» подало заявление о банкротстве.

— Поступило заявление акционерного общества «Сибирское агентство "Экспресс"» о признании его несостоятельным (банкротом) в связи с наличием просроченной задолженности в размере 60 990 077 рублей 02 копейки , — говорится в определении суда.

Рассмотрение заявления назначено на 17 февраля. Сейчас «Экспрессу» ищут арбитражного управляющего по банкротству. В офисе «Сибирского агентства "Экспресс"» не ответили на звонки НГС ни по одному из номеров.