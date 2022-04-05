Больше 300 киосков и ларьков собираются снести в Новосибирске, несмотря на мораторий

В мэрии Новосибирска рассказали, что 330 нестационарных объектов собираются снести, несмотря на введенный мораторий. Про запрет сносить временные сооружения сообщил мэр города Новосибирска Анатолий Локоть на прошлой неделе для поддержки малого и среднего бизнеса. Общественники опасаются, что снесут торговые точки, которые, по правилам моратория, сносить не должны были.



— Мы демонтируем физически нестационарные объекты. У нас вступил мораторий на демонтаж тех объектов, которые были с действующими договорами и теперь не продлили, или еще какие-то причины. Мы проанализировали 37 0 объектов , которые у нас находятся в демонтаже, ориентировочно 40 попали под мораторий. Остальные объекты — это самоволы, с которыми нужно всё равно работать и работу усиливать, — рассказал начальник управления художественного облика мэрии Новосибирска Олег Хорошунов.