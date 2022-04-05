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Больше 300 киосков и ларьков собираются снести в Новосибирске, несмотря на мораторий

Только 40 из всех объектов попали под меры поддержки

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Всего в городе собираются снести <nobr class="_">330 объектов</nobr>

Всего в городе собираются снести 330 объектов

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В мэрии Новосибирска рассказали, что 330 нестационарных объектов собираются снести, несмотря на введенный мораторий. Про запрет сносить временные сооружения сообщил мэр города Новосибирска Анатолий Локоть на прошлой неделе для поддержки малого и среднего бизнеса. Общественники опасаются, что снесут торговые точки, которые, по правилам моратория, сносить не должны были.

— Мы демонтируем физически нестационарные объекты. У нас вступил мораторий на демонтаж тех объектов, которые были с действующими договорами и теперь не продлили, или еще какие-то причины. Мы проанализировали 370 объектов, которые у нас находятся в демонтаже, ориентировочно 40 попали под мораторий. Остальные объекты — это самоволы, с которыми нужно всё равно работать и работу усиливать, — рассказал начальник управления художественного облика мэрии Новосибирска Олег Хорошунов.

Как подчеркнул начальник управления художественного облика, главная мера поддержки для предпринимателей — демонтаж незаконных объектов и рекламы.

— Когда человек стоит законно и платит, а кто-то стоит рядом неоформленный, самая главная помощь для того, который платит, — это убрать того, кто не платит, — привел пример начальник управления художественного облика города.

В мэрии Новосибирска с инициативой объявить мораторий на демонтаж нестационарных объектов выступили Ассоциация малоформатной торговли и «Опора России» (государственная компания по поддержки малого и среднего бизнеса). Вице-президент ассоциации и исполнительный директор «Опоры России» Наталья Кошелева рассказала, что такая мера поможет не только предпринимателям, но и местным товаропроизводителям, осуществляющим свою продукцию в таких объектах.

Общественные организации, в которых работает Наталья Кошелева, получили несколько обращений от предпринимателей. Авторы обращений утверждают, что получили уведомления на демонтаж, хотя платят деньги за аренду и установили нестационарный объект по договору.

— Мы будем с этим разбираться на еженедельных совещаниях в мэрии. Мы следим за этими событиями и предпринимателями, которые платят. И мы всех предпринимателей, которые платят и получают в последние дни такие сообщения, приглашаем сообщать нам об этом, мы будем разбираться, — призвала Наталья Кошелева.

В Новосибирске в два раза сократились заявки на рекламу с прошлого года. Власти разрабатывают меры поддержки для бизнеса, замораживая проекты по благоустройству города.

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