Больше 300 киосков и ларьков собираются снести в Новосибирске, несмотря на мораторий

В мэрии Новосибирска рассказали, что
— Мы демонтируем физически нестационарные объекты. У нас вступил мораторий на демонтаж тех объектов, которые были с действующими договорами и теперь не продлили, или еще какие-то причины. Мы проанализировали 37
Как подчеркнул начальник управления художественного облика, главная мера поддержки для предпринимателей — демонтаж незаконных объектов и рекламы.
— Когда человек стоит законно и платит, а кто-то стоит рядом неоформленный, самая главная помощь для того, который платит, — это убрать того, кто не платит, — привел пример начальник управления художественного облика города.
В мэрии Новосибирска с инициативой объявить мораторий на демонтаж нестационарных объектов выступили Ассоциация малоформатной торговли и «Опора России» (государственная компания по поддержки малого и среднего бизнеса). Вице-президент ассоциации и исполнительный директор «Опоры России» Наталья Кошелева рассказала, что такая мера поможет не только предпринимателям, но и местным товаропроизводителям, осуществляющим свою продукцию в таких объектах.
Общественные организации, в которых работает Наталья Кошелева, получили несколько обращений от предпринимателей. Авторы обращений утверждают, что получили уведомления на демонтаж, хотя платят деньги за аренду и установили нестационарный объект по договору.
— Мы будем с этим разбираться на еженедельных совещаниях в мэрии. Мы следим за этими событиями и предпринимателями, которые платят. И мы всех предпринимателей, которые платят и получают в последние дни такие сообщения, приглашаем сообщать нам об этом, мы будем разбираться, — призвала Наталья Кошелева.
В Новосибирске в два раза сократились заявки на рекламу с прошлого года. Власти разрабатывают меры поддержки для бизнеса, замораживая проекты по благоустройству города.