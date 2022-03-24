Эстетическое восприятие уходит на задний план: мэрия Новосибирска готовит мораторий на демонтаж киосков и ларьков

Мэрия Новосибирска собирается наложить мораторий на демонтаж нестационарных объектов, которые ранее заключили договоры на размещение. Такое решение приняли в рамках поддержки малого и среднего бизнеса.
— В отношении тех, кто ранее был законопослушным, и продолжает находиться на своих местах, мы приостанавливаем принятие решений на комиссии по демонтажу, временно, до 31 декабря 2022 года. Прекращаем демонтаж таких объектов, — рассказал во время пресс-конференции 24 марта Виталий Витухин, глава департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска.
Также, если ранее предприниматели должны были привести свои организации в соответствие с архитектурным обликом до 1 июля, то теперь срок продлен до 1 января 2023 года. Кроме этого, кафе получат площадки для летников бесплатно.
— В Новосибирске от жителей большой запрос на наведение порядка на улицах, всегда обращают внимание на состояние уличной торговли. Здесь много замечаний. Но в условиях этой экономической ситуации, на первый план выходят не вопросы эстетического восприятия, а экономические проблемы. Поэтому откликаемся на просьбы малого и среднего бизнеса. Реализуем пакет мер поддержки. Установка — максимально ускорить подготовку документов, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Решение подготовят к следующей сессии совета депутатов, которая пройдет в апреле.
Ранее в мэрии сообщали, что в этом году в городе собираются снести почти 400 ларьков. На это выделили 12 миллионов. Мероприятия запланировали к Молодежному чемпионату мира по хоккею. 1 марта стало известно, что соревнование отменили.