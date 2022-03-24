Эстетическое восприятие уходит на задний план: мэрия Новосибирска готовит мораторий на демонтаж киосков и ларьков

Мэрия Новосибирска собирается наложить мораторий на демонтаж нестационарных объектов, которые ранее заключили договоры на размещение. Такое решение приняли в рамках поддержки малого и среднего бизнеса.



— В отношении тех, кто ранее был законопослушным, и продолжает находиться на своих местах, мы приостанавливаем принятие решений на комиссии по демонтажу, временно, до 31 декабря 2022 года. Прекращаем демонтаж таких объектов, — рассказал во время пресс-конференции 24 марта Виталий Витухин, глава департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска.

