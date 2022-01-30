Мэрия Новосибирска планирует снести почти 400 ларьков в 2022 году — на это потратят 12 миллионов

В 2022 году мэрия Новосибирска планирует снести 393 нестационарных объекта из-за подготовки к Молодежному чемпионату мира по хоккею. На работу предусмотрено 12 миллионов рублей из бюджета города.
— Демонтаж самовольных нестационарных объектов осуществляется также и самими владельцами, — цитирует сообщение мэрии РБК Новосибирск.
В 2023 году перед МЧМ-2023 на площади Калинина, Вокзальной магистрали и проспекте Карла Маркса планируется перераспределить нестационарные объекты в рамках благоустройства. В прошлом году в Новосибирске демонтировали 459 самовольно размещенных нестационарных объектов, в том числе торговых.
Ларьки и киоски сносят вдоль гостевых маршрутов, которые разработали к чемпионату мира. Кроме того, к чемпионату хотели построить сеть из 250 умных остановок, но идея провалилась. Мэрия объявляла о создании сети умных остановок общественного транспорта по концессии, то есть с участием частных инвесторов. Весной 2021 года не состоялся объявленный мэрией конкурс, потому что никто не заявился на торги. Мэрия планировала заключить концессионное соглашение на 15 лет с ежеквартальной оплатой 174 тысячи рублей. Чиновники желали оснастить остановки камерами видеонаблюдения и системой оперативной связи, 56 из них должны были совместить с торговыми павильонами. Против этой идеи выступали представители бизнеса.