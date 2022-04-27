Депутаты одобрили запрет на демонтаж киосков в Новосибирске — на какие ларьки он распространяется

Сегодня, 27 апреля, депутаты горсовета Новосибирска одобрили мораторий на снос нестационарных объектов. Он будет распространяться на киоски, которые соответствуют некоторым критериям.

— Предлагается установить, что до 1 января 2023 года демонтаж нестационарных торговых объектов не осуществляется при наличии совокупности двух условий. Первое — объект был размещен ранее законно, на основании действующих договоров, и срок договора истек. Второе — собственником своевременно вносится плата за фактическое использование земель, — рассказал во время сессии совета депутатов Виталий Витухин, глава департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии.

