Депутаты одобрили запрет на демонтаж киосков в Новосибирске — на какие ларьки он распространяется
Его обсудили на сессии горсовета
Сегодня, 27 апреля, депутаты горсовета Новосибирска одобрили мораторий на снос нестационарных объектов. Он будет распространяться на киоски, которые соответствуют некоторым критериям.
— Предлагается установить, что до
Он уточнил, что, если у владельцев киосков есть задолженность за аренду земли, до
Ранее мэрия Новосибирска сообщала, что в Новосибирске собираются снести больше 300 ларьков. Власти проанализировали 370 объектов, из них под мораторий попали только 40.