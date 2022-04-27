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Депутаты одобрили запрет на демонтаж киосков в Новосибирске — на какие ларьки он распространяется

Его обсудили на сессии горсовета

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Мораторий подготовили для поддержки предпринимателей

Мораторий подготовили для поддержки предпринимателей

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Сегодня, 27 апреля, депутаты горсовета Новосибирска одобрили мораторий на снос нестационарных объектов. Он будет распространяться на киоски, которые соответствуют некоторым критериям.

— Предлагается установить, что до 1 января 2023 года демонтаж нестационарных торговых объектов не осуществляется при наличии совокупности двух условий. Первое — объект был размещен ранее законно, на основании действующих договоров, и срок договора истек. Второе — собственником своевременно вносится плата за фактическое использование земель, — рассказал во время сессии совета депутатов Виталий Витухин, глава департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии.

Он уточнил, что, если у владельцев киосков есть задолженность за аренду земли, до 30 мая они должны ее погасить. Если они этого не сделают, мораторий не будет на них распространяться. Из 44 депутатов 40 проголосовали за принятие решений в двух чтениях.

Ранее мэрия Новосибирска сообщала, что в Новосибирске собираются снести больше 300 ларьков. Власти проанализировали 370 объектов, из них под мораторий попали только 40.

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