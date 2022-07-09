«Все в кашу!»: киоск с газетами вернули на площадь Калинина, но сильно помятый
Второй киоск все еще находится у мэрии Новосибирска
В Новосибирске на площадь Калинина вернули газетный киоск, который увезли 7 июля. Где находится второй киоск, все еще неизвестно. Вернувшийся киоск, по заявлению заместителя генерального директора ООО «ИНТЭГО-Пресс» Евгения Попова, сильно помят, а внутри испортили продукцию.
— Только один вернули. Вчера вечером привезли. Демонтаж ведется варварским способом, непрофессионально. Наносят ущерб предпринимателям. Краска содрана со всех поверхностей киоска, фризы замяты. Товар пришел в негодность, — рассказал заместитель директора.
Как дополнил Евгений, компания собирает документы в суд на подрядчиков мэрии, а также на саму администрацию.
— Обжалуем незаконные действия мэрии. Их ошибки обходятся нам дорого. В киоске товар поврежден, все в кашу! Грузят абсолютно по-варварски, непрофессионально, — поделился Евгений Попов.
НГС направили запрос в мэрию Новосибирска.
ООО «ИНТЭГО-Пресс» существует с 17 февраля 2011 года. Владелец фирмы — Алексей Петров. По данным «Контур.Фокуса», выручка компании составила 20,1 миллиона рублей, а чистая прибыль — 837 тысяч.
В Новосибирске идет подготовка площади Калинина к возведению