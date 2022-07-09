СЕЙЧАС +24°С
Пробки 3/10
usd 61.27
eur 62.05
Тема дняПодробности смертельного ДТП с каршерингом
Все новости
Все новости

«Все в кашу!»: киоск с газетами вернули на площадь Калинина, но сильно помятый

Второй киоск все еще находится у мэрии Новосибирска

884
В Новосибирске действует мораторий на демонтаж нестационарных объектов

В Новосибирске действует мораторий на демонтаж нестационарных объектов

Поделиться

В Новосибирске на площадь Калинина вернули газетный киоск, который увезли 7 июля. Где находится второй киоск, все еще неизвестно. Вернувшийся киоск, по заявлению заместителя генерального директора ООО «ИНТЭГО-Пресс» Евгения Попова, сильно помят, а внутри испортили продукцию.

— Только один вернули. Вчера вечером привезли. Демонтаж ведется варварским способом, непрофессионально. Наносят ущерб предпринимателям. Краска содрана со всех поверхностей киоска, фризы замяты. Товар пришел в негодность, — рассказал заместитель директора.

Киоск вернули вечером 8 июля

Киоск вернули вечером 8 июля

Поделиться

Как дополнил Евгений, компания собирает документы в суд на подрядчиков мэрии, а также на саму администрацию.

— Обжалуем незаконные действия мэрии. Их ошибки обходятся нам дорого. В киоске товар поврежден, все в кашу! Грузят абсолютно по-варварски, непрофессионально, — поделился Евгений Попов.

НГС направили запрос в мэрию Новосибирска.

ООО «ИНТЭГО-Пресс» существует с 17 февраля 2011 года. Владелец фирмы — Алексей Петров. По данным «Контур.Фокуса», выручка компании составила 20,1 миллиона рублей, а чистая прибыль — 837 тысяч.

В Новосибирске идет подготовка площади Калинина к возведению 34-метровой стелы «Город трудовой доблести». Там убрали рекламный щит, починили дорогу и запретили парковки.

демонтажкиоскмэрия
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2