Несколько тысяч человек прошли по главной улице Новосибирска — из-за этого в городе перекрыли дороги
Шествие трудовых коллективов состоялось в честь открытия стелы «Город трудовой доблести»
В Новосибирске 3 ноября в 19:00 состоялось торжественное открытие стелы «Новосибирск — Город трудовой доблести». Церемония открытия началась с шествия трудовых коллективов. Новосибирцы вышли на Красный проспект с флагами и вымпелами с символикой своих предприятий.
После этого на площади пройдет торжественный митинг с участием губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, мэра города Анатолия Локтя, зампреда Российского военно-исторического общества Николая Овсиенко. На открытие стелы пришли несколько тысяч горожан.
Отметим, что из-за открытия стелы «Город трудовой доблести» в Новосибирске перекрыли Красный проспект и прилегающие к площади Калинина улицы. Из-за этого в городе образовались пробки.