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Несколько тысяч человек прошли по главной улице Новосибирска — из-за этого в городе перекрыли дороги

Шествие трудовых коллективов состоялось в честь открытия стелы «Город трудовой доблести»

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Трудовые коллективы пронесли флаги и вымпелы с символикой своих предприятий

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В Новосибирске 3 ноября в 19:00 состоялось торжественное открытие стелы «Новосибирск — Город трудовой доблести». Церемония открытия началась с шествия трудовых коллективов. Новосибирцы вышли на Красный проспект с флагами и вымпелами с символикой своих предприятий.

После этого на площади пройдет торжественный митинг с участием губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, мэра города Анатолия Локтя, зампреда Российского военно-исторического общества Николая Овсиенко. На открытие стелы пришли несколько тысяч горожан.

Отметим, что из-за открытия стелы «Город трудовой доблести» в Новосибирске перекрыли Красный проспект и прилегающие к площади Калинина улицы. Из-за этого в городе образовались пробки.

Анатолий ЛокотьАндрей ТравниковНовосибирскШествиеСтела Город трудовой доблести
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