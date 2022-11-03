Несколько тысяч человек прошли по главной улице Новосибирска — из-за этого в городе перекрыли дороги

После этого на площади пройдет торжественный митинг с участием губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, мэра города Анатолия Локтя, зампреда Российского военно-исторического общества Николая Овсиенко. На открытие стелы пришли несколько тысяч горожан.