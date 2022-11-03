На Красном проспекте возле площади Калинина ограничили движение и запретили парковаться
Ограничение связано с открытием стелы «Город трудовой доблести»
В Новосибирске 3 ноября в 17:00 перекрыли движение по Красному проспекту возле площади Калинина. Ограничение связано с торжественным открытием стелы «Новосибирск — Город трудовой доблести».
— С 17 до 20 часов закрывается движение транспорта на Красном проспекте от улицы Кропоткина до площади Калинина. Также по четной стороне улицы Дуси Ковальчук от улицы Плановой до площади Калинина, — сообщили в пресс-центре мэрии.
Также будет введен запрет на парковку с 07:30 до 20:00. Из-за перекрытия дорог изменили маршруты движения общественного транспорта:
- автобусов
№ 5, 13, 14, 15, 27, 28, 30, 34, 42, 53, 64, 75, 95, 97, 98;
- маршрутных такси
№ 9, 17, 65, 19, 25, 28, 30а, 34, 45, 53, 72, 73, 87;
- троллейбусов
№ 5и 24;
- трамвая
№ 14.
Обстановка на дорогах вблизи площади Калинина ближе к вечеру оказалась напряженной. По данным 2ГИС, пробки с небольшими просветами растянулась от станции метро Заельцовская до Речного вокзала. В целом ситуация на дорогах оценивается в 8 баллов.
На стелу было потрачено 149 миллионов рублей. Устанавливать ее в Новосибирске начали в середине октября. Для новой стелы из центра кольца убрали рекламную конструкцию.