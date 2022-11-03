На Нарымской образовалась пробка — она ведет к месту перекрытий
На улицах вблизи площади Калинина закрыли движение из-за открытия стелы «Город трудовой доблести»
Жители Новосибирска застряли в пробках, которые образовались в городе вечером 3 ноября. По данным сервиса 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в 8 баллов.
Как сообщили читатели НГС, больше всего движение затруднено вблизи площади Калинина. Красным окрашены улицы Нарымская, Дуси Ковальчук, Писарева. Также затор с небольшими просветами образовался на участке от станции метро «Заельцовская» до Речного вокзала. На дорожную ситуацию повлияло перекрытие части Красного проспекта и прилегающих улиц из-за открытия стелы «Город трудовой доблести» на площади Калинина.
Также по данным сервиса 2ГИС, красным отмечен Димитровский и Октябрьский мосты. На некоторых улицах ситуацию усугубили ДТП.
Левобережная часть Новосибирска также окрашена в красный цвет. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» затор образовался на улицах Ватутина, Станционной и Котовского. Сервис оценивает ситуацию на дорогах в 7 балов.
Напомним, вечером 2 ноября дороги Новосибирска также встали в пробках. Заторы зафиксировали на улицах Ватутина, Хилокской, Станционной и проезде Энергетиков, улице Фабричной, Восходе и других. Дороги окрасились в красный цвет как на левом, так и на правом берегу Новосибирска.