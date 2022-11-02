8-балльные пробки сковали Новосибирск
На улицах города произошло сразу несколько ДТП
Вечером 2 ноября жители Новосибирска застряли в пробках, которые образовались в городе. По данным сервиса 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в 8 баллов.
Как сообщили читатели НГС, больше всего движение затруднено на Димитровском мосту. Также, по данным сервиса 2ГИС, пробка с незначительными просветами растянулась на участке от станции метро «Заельцовская» до Речного вокзала.
На левом берегу пробка образовалась на улице Ватутина. Отметим, что на некоторых улицах ситуацию усугубили ДТП.
«Яндекс.Пробки» дорожную ситуацию оценивают в 7 баллов. Кроме затора на Никитина пробка растянулась на улице Фрунзе и Коршункова.
Напомним, вечером 31 октября дороги Новосибирска также встали в пробках. Заторы зафиксировали на улицах Ватутина, Хилокской, Станционной и проезде Энергетиков, улице Фабричной, Восходе и других. Дороги окрасились в красный цвет как на левом, так и на правом берегу Новосибирска.