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8-балльные пробки сковали Новосибирск

На улицах города произошло сразу несколько ДТП

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Пробки образовались на обоих берегах мегаполиса

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Вечером 2 ноября жители Новосибирска застряли в пробках, которые образовались в городе. По данным сервиса 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в 8 баллов.

Как сообщили читатели НГС, больше всего движение затруднено на Димитровском мосту. Также, по данным сервиса 2ГИС, пробка с незначительными просветами растянулась на участке от станции метро «Заельцовская» до Речного вокзала.

2ГИС оценивает ситуацию в 8 баллов

2ГИС оценивает ситуацию в 8 баллов

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На левом берегу пробка образовалась на улице Ватутина. Отметим, что на некоторых улицах ситуацию усугубили ДТП.

«Яндекс.Пробки» дорожную ситуацию оценивают в 7 баллов

«Яндекс.Пробки» дорожную ситуацию оценивают в 7 баллов

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«Яндекс.Пробки» дорожную ситуацию оценивают в 7 баллов. Кроме затора на Никитина пробка растянулась на улице Фрунзе и Коршункова.

Напомним, вечером 31 октября дороги Новосибирска также встали в пробках. Заторы зафиксировали на улицах Ватутина, Хилокской, Станционной и проезде Энергетиков, улице Фабричной, Восходе и других. Дороги окрасились в красный цвет как на левом, так и на правом берегу Новосибирска.

НовосибирскПробкиЗатор на дорогах
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