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Новосибирск сковали вечерние пробки

Пользователи 2ГИС сообщают о шести ДТП на территории города

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По данным 2ГИС, в городе произошло не менее 6 ДТП

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Вечером 31 октября дороги Новосибирска встали в пробках. По данным 2ГИС, заторы зафиксированы на улицах Ватутина, Хилокской, Станционной и проезде Энергетиков, улице Фабричной, Восходе и других. Дороги окрасились в красный цвет как на левом, так и на правом берегу Новосибирска.

По данным 2ГИС, в понедельник, 31 октября, в Новосибирске произошло не менее шести ДТП. Аварии зафиксированы, в частности, на площади Калинина, улице Некрасова, Красном проспекте. Сообщается о ДТП и на площади Карла Маркса.

Корреспондент НГС снял видео ДТП троллейбуса и легкового автомобиля Toyota Camry. Авария произошла на улице Учительской в Новосибирске.

30 октября в Новосибирске произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легкового автомобиля. В результате аварии пострадали шесть человек, трое из них — медицинские работники. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям доложить о ДТП.

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