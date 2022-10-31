Новосибирск сковали вечерние пробки

Вечером 31 октября дороги Новосибирска встали в пробках. По данным 2ГИС, заторы зафиксированы на улицах Ватутина, Хилокской, Станционной и проезде Энергетиков, улице Фабричной, Восходе и других. Дороги окрасились в красный цвет как на левом, так и на правом берегу Новосибирска.

По данным 2ГИС, в понедельник, 31 октября , в Новосибирске произошло не менее шести ДТП. Аварии зафиксированы, в частности, на площади Калинина, улице Некрасова, Красном проспекте. Сообщается о ДТП и на площади Карла Маркса.

