Новосибирск сковали вечерние пробки
Пользователи 2ГИС сообщают о шести ДТП на территории города
Вечером 31 октября дороги Новосибирска встали в пробках. По данным 2ГИС, заторы зафиксированы на улицах Ватутина, Хилокской, Станционной и проезде Энергетиков, улице Фабричной, Восходе и других. Дороги окрасились в красный цвет как на левом, так и на правом берегу Новосибирска.
По данным 2ГИС, в понедельник,
Корреспондент НГС снял видео ДТП троллейбуса и легкового автомобиля Toyota Camry. Авария произошла на улице Учительской в Новосибирске.
30 октября в Новосибирске произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легкового автомобиля. В результате аварии пострадали шесть человек, трое из них — медицинские работники. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям доложить о ДТП.