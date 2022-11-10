«Это просто жуть!» Новосибирского блогера ужаснул бардак возле новой стелы — видео с площади Калинина

В телеграм-канале «Полищук» появилось видео о мусоре и стихийной торговле, которая заполонила площадь Калинина. Ролик выложил автор канала и создатель паблика «АСТ-54» Виталий Полищук.
Полищук рассказал корреспонденту НГС, что 9 ноября был в этом районе, пешком пересекал площадь и ужаснулся тому, что там происходит.
— У нас горячий дискурс вызывают вопросы: почему ТЭЦ работает на угле, а не на газе? Почему строится четвертый мост, а не тоннель? Почему строится, например, ЛДС, а не стадион? При этом у нас какие-то более приземленные вопросы людьми и бизнесом игнорируются. Например, почему не надо плеваться на тротуары и раскидывать бычки из окон автомобилей? Почему бы буквально за две минуты не свернуть по городу нелегальную торговлю? Почему бы не начать штрафовать за громкую навязчивую аудиорекламу, которая доносится из громкоговорителей или с фасада здания? — задается вопросами Виталий.
— Почему простые вещи не решаются? Почему бы нам в порядок не привести какие-то базовые вещи? Я считаю, что показанное на видео — это базовые вещи для многих городов мира 2022 года. А тут такой бардак, это просто жуть! Поставили стелу [«Город трудовой доблести»], и я думал, что прошли какие-то комплексные мероприятия по приведению этой зоны в порядок. Но, похоже, это не произошло, — заметил автор видео в разговоре с НГС.
Создатель паблика «АСТ-54» также рассказал, что его интересует еще одна проблема. Чтобы ее решить, он предложил мэрии изымать стоящие на Ордынском шоссе в районе Хилокского рынка нелегальные деревянные навесы для продажи овощей и фруктов, которые продавцы бросают на ночь.
— А почему бы не взять самосвал и пару рабочих, да проехаться по улице и собрать все эти деревяшки? А потом, например, раздать нуждающимся в частный сектор в качестве дров. Куча вещей, которые нам портят жизнь, — их очень просто решить. И все средства [для решения] уже придуманы, но не применяются по той или иной причине. Вот в чем беда. А ведь можно было бы улучшить нашу жизнь в городе, — рассказал Полищук.
Редакция НГС отправила запрос в мэрию с просьбой сообщить: будут ли на площади Калинина проходить какие-либо мероприятия по сворачиванию стихийной торговли.
Ранее НГС рассказал, что на площади Калинина разместили социальный рынок с бесплатными торговыми местами, за торгующими на которых будет следить мэрия. Еще раньше тут появилась остановка, с которой невозможно никуда уехать: павильон поставили прямо посреди тротуара.