«Это просто жуть!» Новосибирского блогера ужаснул бардак возле новой стелы — видео с площади Калинина

— У нас горячий дискурс вызывают вопросы: почему ТЭЦ работает на угле, а не на газе? Почему строится четвертый мост, а не тоннель? Почему строится, например, ЛДС, а не стадион? При этом у нас какие-то более приземленные вопросы людьми и бизнесом игнорируются. Например, почему не надо плеваться на тротуары и раскидывать бычки из окон автомобилей? Почему бы буквально за две минуты не свернуть по городу нелегальную торговлю? Почему бы не начать штрафовать за громкую навязчивую аудиорекламу, которая доносится из громкоговорителей или с фасада здания? — задается вопросами Виталий.