На площади Калинина поставили прилавки для социального рынка — бабушки-продавщицы против

Сегодня, 26 октября, в Новосибирске на площади Калинина в районе поворота на улицу Михаила Перевозчикова начали расставлять металлические прилавки.

По словам рабочих, которые занимались этим процессом, здесь появится социальный рынок для пенсионеров, продающих продукцию со своих огородов.



Эту информацию корреспонденту НГС подтвердили и пожилые женщины, торгующие на этом месте. Продавцы высказываются скептически из-за появления здесь рыночных рядов. Они считают, что бесплатные места под торговлю в итоге достанутся не пенсионерам, а перекупщикам и продавцам с Хилокского рынка, которые будут еще с ночи занимать прилавки.

