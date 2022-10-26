На площади Калинина поставили прилавки для социального рынка — бабушки-продавщицы против
Металлические конструкции возникли на углу с улицей Михаила Перевозчикова, где обычно идет стихийная торговля
Сегодня, 26 октября, в Новосибирске на площади Калинина в районе поворота на улицу Михаила Перевозчикова начали расставлять металлические прилавки.
По словам рабочих, которые занимались этим процессом, здесь появится социальный рынок для пенсионеров, продающих продукцию со своих огородов.
Эту информацию корреспонденту НГС подтвердили и пожилые женщины, торгующие на этом месте. Продавцы высказываются скептически из-за появления здесь рыночных рядов. Они считают, что бесплатные места под торговлю в итоге достанутся не пенсионерам, а перекупщикам и продавцам с Хилокского рынка, которые будут еще с ночи занимать прилавки.
— Скоро зима, и торгующих здесь пока немного, но вот ближе к весне тех, кто повезет сюда рассаду, цветы и прочее, будут сотни. И вот увидите, тут будет битва негров! — эмоционально описал ситуацию один из местных продавцов.
По мнению местных продавцов-пенсионеров, мэрии было бы достаточно организовать здесь выдачу в аренду одинаковых небольших складных столиков. Это и выглядело бы прилично, утверждают продавцы, и небольшие столики не подходили бы перекупщикам, торгующим крупными партиями товара, да и в конце дня улица освобождалась бы от торговых точек.
Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию с просьбой прокомментировать появление на площади Калинина торговых рядов. На момент написания новости ответ из мэрии еще не поступил.
18 октября НГС опубликовал фоторепортаж о том, как в Новосибирске закрываются рынки, которые были популярны 20–30 лет назад.