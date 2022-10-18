«Может, завтра закроемся». В Новосибирске умирают продуктовые рынки — как они выглядят и кто остается там работать

Последние работающие прилавки на Заельцовском рынке

Заельцовский рынок прячется за сквером «Лучистый», недалеко от оврага, который в ближайшее время должен превратиться в красивый парк у реки 1-я Ельцовка. Зеленой зоны пока нет, и в целом ржавые киоски на территории рынка даже гармонируют с такими же неприглядными гаражами в овраге.

Как вспоминает сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев, в 1950-х годах основным рынком в этой округе был Владимировский на улице Саратовской. А на месте сегодняшнего с конца 1970-х был небольшой птичий рынок на краю частного сектора. В конце 90-х годов власти пытались организовать на стадионе «Красное знамя» Заельцовский вещевой рынок, даже пустили туда автобус, но базар как-то не прижился.