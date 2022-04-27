«Девчонки, знаете, что такое качество?» Как живет второй осколок барахолки — репортаж из «Нордмолла»

Как писал НГС со ссылкой на руководителя организации Тимура Усманова, летом члены «Тут грязи нет» нашли в области незаконный карьер с песком и стали подозревать, что добытый на нем материал предназначался для строительства торгового центра. После этого общественники-экологи занялись проверкой торгового комплекса и определили, что на объекте нарушены требования пожарной безопасности, а также не предусмотрен въезд для инвалидов. Судья приняла иск к производству и наложила обеспечительные меры, приостановив строительство «Нордмолла». Эти несколько недель простоя имели решающее значение, так что оптово-розничный центр открылся лишь весной 2016 года — «Восток» к этому времени работал уже более полугода.



С самим же иском далее происходили неожиданные вещи. Заявителя Тимура Усманова отправили в СИЗО по подозрению в разбойном нападении по другому делу — оно связано с давлением на предпринимателя Романа Коростелева. Как писал «Коммерсант», в августе 2014 года Усманов во время переговоров с предпринимателем вызвал к себе в кабинет спортсмена-единоборца Александра Шахова (Саня Рыхлый) и двух других неустановленных лиц, которые избили коммерсанта и ударили электрошокером, потребовав от Коростелева написать расписку с признанием долга в 60 тысяч долларов. В счет частичной уплаты долга они забрали у коммерсанта примерно полмиллиона рублей. В 2017 году суд признал Тимура Усманова виновным по этому делу, правда, приговор ему был назначен не по 162-й статье, а по 161-й — «Грабеж». Ему назначили полтора года колонии общего режима.