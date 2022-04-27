«Девчонки, знаете, что такое качество?» Как живет второй осколок барахолки — репортаж из «Нордмолла»

Закрытие барахолки на Гусинобродском шоссе шесть лет назад дало жизнь сразу нескольким крупным торговым точкам. Основной поток и покупателей, и продавцов решил всё-таки остаться на привычном месте, на Гусинке, и для них вместо малосимпатичных уличных контейнеров построили несколько торговых центров, например, «Восток», «Дружбу» и «Невский». Другая часть продавцов рискнула отправиться на противоположный конец города, в не прикормленное для торговли место — к Северному обходу, в ТЦ «Нордмолл». НГС уже рассказывал, что представляет собой «Восток» — главный преемник барахолки, а также выяснял, кто теперь владеет прибыльным бизнесом из
Иски, уголовные дела и экологи — как открывался «Нордмолл»
Гусинобродский вещевой рынок закрыли 1 октября 2015 года, а «Восток» заработал спустя несколько месяцев — в конце 2015 года. Благодаря этому новый ТЦ заполнился быстро — выбирать продавцам было не из чего, а тут места предлагались прямо по соседству с обжитыми контейнерами. Правда, платить за них, по некоторым сведениям, нужно было по повышенному тарифу. Речь шла о «посадочных», достигающих 1,5 миллиона рублей.
Проект «Нордмолла» существовал еще до закрытия барахолки, примерно с 2012 года. Его буквально благословлял тогдашний мэр Новосибирска Владимир Городецкий, отмечавший мощные развязки. Но общественность, очевидно, думала иначе. В конце 2013 года около 700 человек вышли на митинг к ГПНТБ, чтобы обозначить свою позицию: они против барахолки в районе Северного обхода.
Но не протесты граждан замедлили стройку «Нордмолла», которая, к слову, оценивалась в
Как писал НГС со ссылкой на руководителя организации Тимура Усманова, летом члены «Тут грязи нет» нашли в области незаконный карьер с песком и стали подозревать, что добытый на нем материал предназначался для строительства торгового центра. После этого общественники-экологи занялись проверкой торгового комплекса и определили, что на объекте нарушены требования пожарной безопасности, а также не предусмотрен въезд для инвалидов. Судья приняла иск к производству и наложила обеспечительные меры, приостановив строительство «Нордмолла». Эти несколько недель простоя имели решающее значение, так что оптово-розничный центр открылся лишь весной 2016 года — «Восток» к этому времени работал уже более полугода.
С самим же иском далее происходили неожиданные вещи. Заявителя Тимура Усманова отправили в СИЗО по подозрению в разбойном нападении по другому делу — оно связано с давлением на предпринимателя Романа Коростелева. Как писал «Коммерсант», в августе 2014 года Усманов во время переговоров с предпринимателем вызвал к себе в кабинет спортсмена-единоборца Александра Шахова (Саня Рыхлый) и двух других неустановленных лиц, которые избили коммерсанта и ударили электрошокером, потребовав от Коростелева написать расписку с признанием долга в 60 тысяч долларов. В счет частичной уплаты долга они забрали у коммерсанта примерно полмиллиона рублей. В 2017 году суд признал Тимура Усманова виновным по этому делу, правда, приговор ему был назначен не по
Как писало издание «Центр деловой жизни» со ссылкой на собственные источники, Тимур Усманов якобы согласился подать иск к «Нордмоллу», надеясь, что «заказчики» помогут уладить ему вопрос с его собственным делом. Чего, однако, не случилось. Сам же процесс по иску к «Нордмоллу» продлился всего три месяца — от иска в итоге заявители отказались.
— Совместными усилиями истцу и судье удалось задержать ввод первой очереди. А именно в этом, судя по экспертным оценкам, могли быть заинтересованы владельцы «Востока» и других торговых комплексов, оставшихся на Гусинобродском шоссе. Губернатор Владимир Городецкий и мэр Анатолий Локоть комментировали сложившуюся из-за судебного процесса ситуацию как проявление недобросовестной конкуренции, — писал «ЦДЖ» в феврале 2016 года.
Связь «Тут грязи нет» и торгового центра «Восток» прослеживается и в составе организаторов общественной экологической организации: наряду с именем Тимура Усманова там же фигурирует депутат Заксобрания Сергей Кальченко, владеющий одним из корпусов «Востока». Впрочем, сам депутат объяснял НГС владение долей на ТК «Восток» следующим образом:
— Изначально ТК «Восток» вообще был другой комплекс, а у меня было отдельно стоящее здание. Просто потом, после процедур реконструкции и развития комплекса, некоторые здания оказались на одной территории. Где-то они были объединены.
Оправившись от исков и проверок экологов, генеральный директор компании «Норд Сити Молл» Ваган Авакян выступил с многообещающими заявлениями. Для начала он гарантировал отсутствие любых «посадочных», а, во-вторых, анонсировал открытие второго и третьего корпусов «Нордмолла».
— Вторая и третья очереди будут запущены осенью этого года с небольшим интервалом. По второму корпусу полтора месяца назад мы уже открыли книгу заявок. По третьему корпусу планируем открыть продажи ближе к концу лета. На сегодня второй корпус зарезервирован более чем наполовину, с подтвержденным финансовым обеспечением со стороны арендаторов, — говорил он в интервью «ЦДЖ» в апреле 2016 года.
Спустя шесть лет оптово-розничный центр по-прежнему представлен единственным работающим корпусом, в котором и ведется торговля.
Владелец участка и зданий в районе Северного объезда — компания «Норд Сити Молл». На конец 2021 года она убыточна: выручка составляет 59 миллионов рублей, а прибыль ушла в минус на
Как живет «Нордмолл»: пустые павильоны и словоохотливые продавцы
«Нордмолл» сейчас — это огромный корпус в два этажа с полупустующей парковкой и такими же торговыми рядами. Вообще, пустота — это первое, что бросается в глаза при входе сюда. Торговля сосредоточена в центре, вокруг лестниц и эскалаторов, которые ведут на второй этаж, где посетителей снова встречают павильоны без продавцов и товара.
— Печально здесь. Выходные у нас поживее, но всё равно это не то, что на «Востоке», например. Я там не стояла, не работала, но как клиент езжу, вижу всё. Но зато у нас поспокойнее — проверки бывают редко. А таких, чтобы ФНС и ОМОН, вообще ни разу не было, — рассказывает продавец «островка» с кофе, расположенного напротив эскалаторов.
К 11 часам столики вокруг ее торговой точки никем не заняты, единственные покупатели кофе — такие же продавцы, как и она.
— «Нордмолл» — это больше торговый центр, а «Восток» — это торговые ряды. Ну и нелегалов здесь нет, потому что всё по документам проходит через ООО. Я подробностей не знаю, но знаю, что вот такое есть, — продолжает она. — Года два-три назад два корпуса было, а потом нас всех в один [переселили]. Что со вторым, не подскажу, наверное, пустой стоит. Там еще третий стоит, но он никогда и не открывался.
«Нордмолл» действительно больше напоминает торговый центр, хотя бы тем, что здесь есть подобие фуд-корта. А вот тележки с самсой и горячим чаем нам так и не встретились — всё-таки формат не тот. Еще одно отличие от «Востока» — в «Нордмолле» есть своего рода якорные арендаторы. Удалось привлечь Fiх Price, магазин алкогольных напитков «Бристоль», гипермаркет низких цен «Маяк» и магазин казахстанской сети домашних товаров Zeta Home. Схожесть с Zara Home в названии не случайна — магазин специализируется почти на тех же товарах, что и магазины испанской сети, на неопределенный срок покинувшие российский рынок. Правда, Zeta Home все-таки идеологически ближе к «Посуда-центру» — полки с домашним текстилем, посудой и предметами декора здесь разбавляют мешки с грунтом, удобрениями и другими товарами для дачи.
— Девчонки, я так скажу: лучше всегда там, где ты молодой. Моя жизнь прошла на барахолке, поэтому ну, конечно, лучше на барахолке. Деньги-то другие были. Вы о чем вообще? Хорошо там, где есть деньги. А сейчас их нигде нету — хоть вы в торговый центр встанете [торговать], в «Ауру», хоть здесь встанете. Понятно, что в «Нордмолле» лучше [чем на «Востоке»] тем, что здесь чище, но на этом всё, плюсы заканчиваются. Но сейчас представляете, какая конкуренция? И что, что некоторые компании ушли? Везде же свои покупатели, — с иронией говорит продавец со стажем Ольга.
На вопрос о том, почему она не ушла после закрытия уличной барахолки под крышу «Востока», а переехала сюда, делает характерный жест рукой, намекая на деньги:
— Я что, на миллионершу похожа? У меня таких денег нет.
Она просит не фотографировать ее, зато с удовольствием рассказывает о своих годах, проведенных на Гусинке, и рассуждает о моде.
— Девчонки, знаете, что такое качество? Хотите, покажу? — спрашивает она и ведет нас к павильонам, где, по ее словам, продается то, что не найти в магазинах массмаркета. В пути слышим традиционные призывы продавцов зайти и примерить что-то из их ассортимента.
— Вот вы где одеваетесь? Zara? Bershka? Они ушли? И слава богу. Вообще, это дешевый Китай, я его возила 15 лет назад: 2% хороших вещей, всё остальное — говно на постном масле. Зачем там одеваться? Вот вы попробуйте на барахолке одеться, здесь лучше товар. Вы замечали, что заходите в тот же Stradivarius (Zara, Bershka, Stradivarius — магазины одежды, представленные в ТРЦ «Аура», «Галерея» и «Мега»; все эти бренды входят в одну компанию Inditex — мирового производителя одежды. — Прим. ред.), а там те же тряпки, с теми же дырками, только этикетки перешиты? Эх вы, звезды Голливуда, — смеется Ольга. — Вы же молодые, ходите в торговые центры, у вас там тусняк, хорошая музыка. С другой стороны, у молодых приоритеты теперь другие — квартиры, машины, техника. Но чтобы в дешевых тряпках ходить — ужас. Вы все, молодежь, одеты классно и стильно, но вы все одеты одинаково.
Сама она продает мужскую одежду, ее привозит из Турции и Гуанчжоу. По ее словам, «Китай бывает разным», и то, что попадает на стены ее павильона, — это вещи хорошего качества.
— Хорошего — это футболка 2300–2800. То, что в «Ауре» 6000–7000 стоит.
Ольга подводит нас к своему торговому месту, показывает на футболки и толстовки, развешанные на стенах. Среди аляповатых надписей Calvin Klein, Balenciaga и россыпи страз можно найти вещи с действительно нестандартным дизайном. Ольга настойчиво предлагает потрогать одну из них, чтобы ощутить, что такое хорошее качество:
— Чувствуете, да? Вот разница!
На самом деле футболка на ощупь как футболка, но этого я Ольге не говорю.
Таким же образом по ее просьбе перещупываю толстовки и женские пальто, в которых почему-то не оказалось подклада, из соседнего с Ольгой павильона. Она объясняет, что продавцы «Востока» закупают вещи преимущественно из Киргизии, а продавцы «Нордмолла» больше ориентируются на Китай. Хотя, с ее слов, здесь же можно встретить вещи, закупленные на «Востоке». Но она говорит, что такой товар бросается в глаза сразу и предлагает сходить в правое крыло, где есть качественное белье и носки.
Вообще, ассортимент здесь и впрямь отличается большим разнообразием, чем на Гусинобродском шоссе. Но покупатели ранним утром в будний день сюда, кажется, не спешат, в отличие от суетливого и забитого оптовиками «Востока». Так что продавцы «Нордмолла» особенно активничают с призывами, едва завидев прогуливающегося покупателя.
Татьяне из отдела с детскими игрушками не очень повезло с расположением — ее павильон находится в отдалении от центрального входа и по соседству с пустующими торговыми точками.
— Акула вот, 2100, — показывает она на метровую мягкую акулу, неотличимую от икеевской. — Цены такие, потому что сейчас подорожание идет, 40% на всё, а у нас пока цены оставили прежними. Магазин этот — от администрации. Цены везде повысят, а у нас пока такие, но тоже скоро поднимут, видимо. Вот даже этот медведь, сама видела, в «Рич Фэмили» 7500 стоит, а у нас — 4500. Вот как? Видимо, закупали так.
Татьяна рассказывает, что она бывшая спортсменка, до ухода в «Нордмолл» работала администратором. О переходе в торговлю не жалеет, здесь ее всё устраивает, но, конечно, тревожит тенденция последних лет — работающих павильонов в «Нордмолле» становится меньше. По ее словам, в «Нордмолл» она пошла работать после переезда за город, на Мочищенское шоссе.
— Да скучно стало дома, думала, что надо чем-то заняться, и пошла сюда. Тем более до дома близко, рано вставать в 5 утра, как на «Востоке», не нужно, — объясняет она. — А если закроется всё, то даже не знаю, что делать буду. Огородом, наверное, займусь, стану дачницей.
Что еще почитать о барахолке
Гигантская Гусинобродская барахолка на окраине Новосибирска прекратила свое существование более шести лет назад. На освободившемся пустыре в 35 гектаров, где когда-то стояли контейнеры, пышным цветом расцвела торговля нового формата — в торговых центрах и огромных комплексах. Товар и продавцы в них остались такими же, как и на барахолке. А что произошло с составом собственников прибыльного бизнеса? Мы узнали, кому достался теперь кусок этого прибыльного бизнеса, который часто ассоциируют с криминалом.
В ноябре прошлого года мы также бывали в ТК «Восток», куда и переместились основные потоки оптовиков и продавцов Гусинобродской барахолки.
После окончательной ликвидации барахолки за ТК «Восток» потянулся шлейф скандальных историй. Рассказываем, как и почему торговый центр на окраине города, который называют сердцем торговли Новосибирска, притянул к себе внимание общественников и силовиков и как замешан в деле недавнего ареста бывшего прокурора.