Восточный конфликт. Кому принадлежит скандальный ТЦ, с которым связывают арест экс-прокурора области

Существование легендарной гусинобродской барахолки на окраине Новосибирска никогда не было спокойным и безоблачным. Рынок с криминальной славой то и дело попадал в различные скандалы, как правило, связанные с его закрытием. После его окончательной ликвидации шлейф скандальных историй потянулся за ТК «Восток» — той же барахолкой, но уже под крышей. Рассказываем, как и почему торговый центр на окраине города, который называют сердцем торговли Новосибирска, притянул к себе внимание общественников и силовиков и как замешан в деле недавнего ареста бывшего прокурора.
Как «Восток» выиграл гонку торговых центров
В 2014 году, когда уличная барахолка на Гусинобродском шоссе доживала последние месяцы, мэрия решила распродать с молотка большой участок земли по соседству с контейнерами — там когда-то располагалось ПАТП с гаражами и котельной. Поделив большой участок на три более мелких, администрация Новосибирска с легкостью сбыла муниципальное имущество, заработав в казну более 450 миллионов рублей. Новыми владельцами участков стали три компании, самый большой и лакомый участок заполучил «Сателит» — главный владелец «Востока».
Планы у предпринимателя Дмитрия Башмакова (основной совладелец «Сателита» с долей 45%) на этот участок были по-настоящему грандиозными. Кроме торговых мест здесь должны были появиться кафе и рестораны, спортивный комплекс, бассейн и детский развлекательный центр. Однако так вышло, что выросли лишь корпуса торгового комплекса.
Идей, как приводить барахолку в цивилизованное, причесанное место, в то время у чиновников была масса. В какой-то момент они даже подумывали перенести Гусинку с одной окраины города на другую — в район Пашино на Северный обход. В частности, за это выступал тогда еще мэр Новосибирска Владимир Городецкий:
— Думаю, там она гораздо лучше, чем на Гусинобродском комплексе. Потому что там Северный обход, мощные развязки.
И в районе Пашино действительно появился новый ТК «Нордмолл», построенный специально для торговцев с Гусинки, но переманить туда удалось немногих.
А в 2015 году началось переселение торговцев барахолки под крышу, в ходе которого всплыла информация о том, что попасть в число арендаторов «Востока» не так-то и просто. За «вход» на новую площадку, по словам торговцев, не желающих расставаться с уличными контейнерами, просили от 400 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Сам Дмитрий Башмаков, впрочем, не отрицал и не подтверждал эту информацию, уточнял лишь, что речь может идти о перекупщиках торговых мест.
Несмотря на это, «Восток» быстро заполнился, впрочем, и открылся он раньше, чем тот же «Нордмолл», сумев собрать пул платежеспособных арендаторов. Ну а дальше на «Востоке» начался вал проверок.
Проверки, дрязги с прокуратурой и внимание общественников
В 2016 году общественная организация «Инициатива» пыталась добиться сноса торгового комплекса и подала иск. Причина иска — незаконная реконструкция гаража, где раньше размещалось ПАТП
С 2018 года «Восток» стало проверять МЧС. Оно и понятно: после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» проверки безопасности стали особенно частым явлением. Но на «Восток» прямо-таки зачастили — как писал infopro54, вместо положенной плановой проверки раз в три года в «Восток» с проверками за год наведывались 14 раз.
Руководство ТЦ тогда говорило, что внимание МЧС связывает с недобросовестной конкуренцией, и даже называло имя общественника Евгения Митрофанова, который, как они говорили, мог действовать в интересах конкурента. А в 2020 году нарушения у «Востока» обнаружила и налоговая служба — вновь после обращения общественника Евгения Митрофанова. Проверка налоговиков выявила, что на въезде на территорию ТК собирали деньги за парковку без контрольно-кассового терминала.
В недавней публикации «Новой газеты» Евгений Митрофанов заявил, что не пользуется каким-то особым расположением МЧС и прокуратуры. А в доказательство того, что одним «Востоком» его интересы не ограничиваются, даже показал редакции издания копии обращений в мэрию по поводу ТЦ «Дружба».
Проверки МЧС продолжались, а в ходе одной из них обнаружили 91 нарушение требований пожарной безопасности (от размещения на фасадах здания баннеров из горючих материалов до отсутствия табличек с номерами вызова пожарной охраны). В 2019 году прокуратура обратилась в Дзержинский районный суд, потребовав закрыть комплекс, добиться определенного результата удалось в 2021 году после подачи апелляционной жалобы на ранее вынесенное судебное решение. 29 октября часть корпусов должна была приостановить свою работу, но «Восток» не закрылся. Как объясняло тогда руководство ТК, часть нарушений пожарной безопасности удалось устранить еще до вынесения решения суда, к тому же мотивировочной части «Восток» на тот момент не получил.
Связан ли арест бывшего прокурора с «Востоком»
Ситуация на какое-то время будто бы разрешилась, а в феврале — снова информация о закрытии «Востока», а потом и визит силовиков, приехавших закрывать ТК. Причина вновь крылась в выявленных нарушениях пожарной безопасности.
8 февраля в «Восток» уже нагрянули сотрудники ФСБ для поимки подозреваемого в преступной схеме по незаконному выводу средств за рубеж, а также их незаконному обналичиванию в Новосибирске. А спустя примерно неделю в Новосибирске арестовали экс-прокурора области Владимира Фалилеева и его зама Андрея Турбина по обвинению во взятках.
Источник в правоохранительных органах объяснял НГС, что дело связано с «Востоком», а деньги предназначались «за покровительство и уход от проверок». Кроме этого, арест бывшего прокурора связали с уголовными делами, в которых фигурирует экс-глава «Винапа», завода «Экран» и «РАТМ-Холдинга» Олег Яровой, бывший руководитель по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александра Аверина и бывший прокурор Новосибирска Денис Ференец, а также ОПГ «Первомайские» (об этом писала «Тайга.инфо»). Позже представитель «Востока» заявил «Тайге.инфо» о том, что арест Фалилеева и Турбина никакого отношения к «Востоку» не имеет.
Как писал «Центр деловой жизни», расследование громкого дела Фалилеева тянется к основному акционеру компании «Сателит», владеющей «Востоком», — Дмитрию Башмакову, а также «к бывшему кемеровскому авторитету» Чеботаеву, ранее известному как Чеботарь, впоследствии переквалифицировавшемуся в новосибирского мецената и инвестора Михаила Колмогорова.
— Статус Башмакова относительно опубликованной истории действительно неопределенный. Бизнесмен и без того избегал посещать Новосибирск с момента задержания Ярового, проживая в основном в ОАЭ. При этом и «Восток», и прочие объекты Башмакова продолжали стабильно работать. Местами даже на удивление стабильно, — говорится в публикации издания.
Как утверждал источник «Новой газеты», всё, что касается ТК «Восток», «полностью контролируется центральным аппаратом МЧС», а по самому объекту проводятся «особые совещания». «Объектов с такой интенсивностью и содержанием проверок я не встречал, и коллеги мои тоже», — приводятся его слова в «Новой газете».
Что сейчас происходит с ТК «Восток» и его судебными тяжбами
Как объяснил представитель администрации ТК «Восток» Илья Николаенко, торговый комплекс в настоящее время работает, поскольку «выиграл кассацию».
— Сегодня (18 февраля) было заседание суда кассационного в Кемерово, где было отменено решение апелляционной инстанции, в соответствии с которым у нас пытались деятельность приостановить. Мы продолжаем работать, дело возвращается обратно во вторую инстанцию на новое рассмотрение. По мнению кассационной инстанции, оно было неполным, соответственно, не разобрался суд — это если своими словами говорить. То есть суд до конца не разобрался и понял решение, спорное, так скажем, о чем, в принципе, мы изначально и говорили, — добавил он.
Пока представители «Востока» не получили на руки мотивировочное решение, поэтому не знают, что именно послужило доводом к отмене ранее вынесенного решения о закрытии. О том, почему к работе их ТК возникает столько вопросов со стороны прокуратуры, Илья Николаенко говорит уклончиво:
— Это мое субъективное мнение, но, кроме недобросовестной конкуренции, я ничего больше здесь не вижу. Камнями ни в кого кидаться не хочу, но это исходит от другого проекта, менее успешного.
Как депутат, известный бизнесмен и политик поделили между собой ТК
Сведений о том, как работала компания «Сателит» в 2020 году, нет, но выручка в 2019 году составила 138 миллионов рублей, прибыль — более 39 миллионов.
Конечными владельцами «Сателита», по данным «Контур.Фокуса», являются 8 человек (трое из них через ООО «Сибинвест» — этой компании принадлежит 20% «Сателита»). Основной долей «Сателита» владеет Дмитрий Башмаков — совладелец ТД «Калининский» и площадей в ГУМе, а также экс-совладелец старого автовокзала. В 2018 году, после того как сеть «Рыбный день» закрыла два своих магазина в принадлежавших Башмакову помещениях, там появились торговые точки такого же формата, которые открыли компании или самого Башмакова, или его партнеров по бизнесу.
Еще один совладелец «Сателита» — политик Юрий Кувшинов (5,5%). В девяностых в Новосибирской области он работал помощником представителя президента Бориса Ельцина. Избирался депутатом новосибирского городского совета (1990–1993 гг.), неоднократно баллотировался в облсовет и Госдуму от региона. Кувшинову до 2016 года принадлежала доля в Новосибирском полиграфкомбинате. В начале октября политик умер от коронавируса.
Одним из совладельцев «Сибинвеста», который имеет отношение к «Сателиту», является Олег Андрющенко — еще один член городского казачьего общества (как и в случае с ТЦ «Зима»).
Частью земельного участка, где располагается «Восток», владеют предприниматели Дмитрий Куклин (совладелец ЦУМа и ГУМа), адвокат Олег Марковский (руководит компанией, владеющей ТЦ «Невский»), предприниматель Сергей Тиганов (совладелец ТЦ «Невский») и депутат Заксобрания Сергей Кальченко (также владеет одним из корпусов «Востока»).
— Изначально ТК «Восток» вообще был другой комплекс, а у меня было отдельно стоящее здание. Просто потом, после процедур реконструкции и развития комплекса, некоторые здания оказались на одной территории. Где-то они были объединены, — рассказывал ранее НГС Сергей Кальченко.
Кальченко — зампредседателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Заксобрания НСО, избран от КПРФ, является одним из богатейших областных народных избранников. В 2020 году он задекларировал более 80 миллионов рублей дохода. У него три действующих предприятия: фонд развития детского и юношеского спорта «Заря», ООО «Орион» (нет данных о прибыли, только уставной капитал — 10 тысяч рублей) и московская экологическая организация «Тут грязи нет» (отрицательные финансовые показатели).