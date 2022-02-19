Восточный конфликт. Кому принадлежит скандальный ТЦ, с которым связывают арест экс-прокурора области

Как «Восток» выиграл гонку торговых центров

В 2014 году, когда уличная барахолка на Гусинобродском шоссе доживала последние месяцы, мэрия решила распродать с молотка большой участок земли по соседству с контейнерами — там когда-то располагалось ПАТП с гаражами и котельной. Поделив большой участок на три более мелких, администрация Новосибирска с легкостью сбыла муниципальное имущество, заработав в казну более 450 миллионов рублей. Новыми владельцами участков стали три компании, самый большой и лакомый участок заполучил «Сателит» — главный владелец «Востока».



Планы у предпринимателя Дмитрия Башмакова (основной совладелец «Сателита» с долей 45%) на этот участок были по-настоящему грандиозными. Кроме торговых мест здесь должны были появиться кафе и рестораны, спортивный комплекс, бассейн и детский развлекательный центр. Однако так вышло, что выросли лишь корпуса торгового комплекса.



Идей, как приводить барахолку в цивилизованное, причесанное место, в то время у чиновников была масса. В какой-то момент они даже подумывали перенести Гусинку с одной окраины города на другую — в район Пашино на Северный обход. В частности, за это выступал тогда еще мэр Новосибирска Владимир Городецкий:

